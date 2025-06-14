В Дубае загорелся гигантский небоскреб — из него бежали тысячи людей: новости 14 июня

Из 74 квартир эвакуировали около 4 тысяч человек Источник: The National

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 июня.

Школьница-миллионер сдала ЕГЭ на 100 баллов

Последние два месяца выпускница екатеринбургского лицея № 130 полностью посвятила подготовке к ЕГЭ. И эти усилия были не зря. Школьница сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов и собирается поступать в престижный вуз Москвы.

Кроме того, свой первый миллион девочка заработала тоже благодаря своим знаниям. Выпускница лицея победила в 2024 году на конкурсе «Большая перемена».

«Целый год у меня были различные конкурсы, межрегиональный химический турнир, „Большая перемена“. Выиграла миллион, деньги пришли платежом на карту. Пока он лежит, копятся проценты», — поделилась школьница с нашими коллегами из E1.RU.

Химией Влада Сутягина начала увлекаться еще в начальных классах. Она ходила на факультатив, где детям показывали интересные опыты и эксперименты, поэтому с таблицей Менделеева была знакома еще до того, как предмет появился в школьной программе.

Россиянам назвали отрасли, где их чаще всего обманывают

Есть несколько отраслей, где россияне могут столкнуться с обманом. В МВД рассказали, на каких сайтах гражданам следует проявлять предельную бдительность.

Часто злоумышленники создают фишинговые сайты для обмана пользователей в сферах онлайн-покупок и инвестиций. В МВД сообщили, что на эти сферы приходится 35 и 33% фишинговых ресурсов соответственно. Также популярны сайты с интимными услугами (16%) и фальшивыми предложениями (продажа билетов, аренда жилья).

Еще среди мошеннических схем выделяется платформа для оценки товаров на маркетплейсах, использовавшаяся для обмана в трудоустройстве, передают в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Россиян эвакуировали из Ирана

В ночь на 14 июня 88 российских граждан покинули Иран через границу с Азербайджаном. Подробности об этом рассказали в пресс-службе посольства России в Баку.

«В связи с ситуацией в Иране возникла необходимость эвакуации из этого государства российских граждан. В ночь на 14 июня при содействии посольства РФ в Иране и посольства России в Азербайджане группа из 88 человек должна пересечь ирано-азербайджанскую границу», — сообщили в посольстве журналистам РИА Новости.

Ранее Федор Бондарчук отправлялся в Иран для съемок сериала «Трудно быть Богом». По информации наших коллег из MSK1.RU, его самого на момент эскалации конфликта в Иране не было, как и министра культуры России Ольги Любимовой. Они ранее покинули страну.

Однако съемочную группу из 90 человек эвакуировали позже. В пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink сообщили, что никто не пострадал.

Среди эвакуируемых из Ирана россиян также находится актер Никита Кологривый. Первая группа эвакуированных отправится в Москву в субботу, остальные — в ближайшее время.

Возвращение западных брендов на российский рынок

Вопрос о возможном возвращении иностранных компаний на рынок России будет рассматриваться с учетом текущей экономической ситуации, сообщил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он заявил, что если такой шаг создаст проблемы для развития отечественного бизнеса или ослабит позиции российских производителей, то это может привести к конфликту интересов.

В этой ситуации Россия собирается учитывать интересы собственной промышленности. Мантуров подчеркнул, что оценку ситуации стоит провести в том случае, если освободившаяся от иностранного производителя ниша уже занята российскими.

Россиянам назвали необходимую зарплату для получения максимальной пенсии

Чтобы получить максимальное количество пенсионных баллов за год, нужно зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, рассказал депутат Московской областной думы Анатолий Никитин РИА Новости.

«Размер страховой пенсии зависит от нескольких факторов. Один из них — количество индивидуальных пенсионных баллов. За год можно получить максимум 10 баллов», — уточнил эксперт.

По словам Никитина, для россиян действует годовой лимит в 10 пенсионных баллов, и даже если доход значительно увеличится, больше накопить не получится. Эксперт добавил, что есть три способа, чтобы увеличить пенсию: через негосударственный пенсионный фонд, добровольное страхование или позже выйти на пенсию.

В Дубае загорелся гигантский небоскреб

В Дубае в одном из самых высоких небоскребов, Tiger Tower, случился пожар. Огонь охватил 67-й этаж и распространился на другие этажи.

На видео видно, как над зданием высотой 280 метров образовался «огненный лифт», а также густой дым, который окутал небоскреб. Спасатели шесть часов тушили огонь. На месте происшествия всё еще наблюдается задымление.