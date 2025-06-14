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Происшествия Конфликт на Ближнем Востоке заставил 88 россиян покинуть регион, среди них съемочная группа Фёдора Бондарчука: подробности

Конфликт на Ближнем Востоке заставил 88 россиян покинуть регион, среди них съемочная группа Фёдора Бондарчука: подробности

56 человек уже пересекли границу Азербайджана

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Съёмочная группа режиссёра Фёдора Бондарчука и артисты симфонического оркестра были в Иране | Источник: РБК / TelegramСъёмочная группа режиссёра Фёдора Бондарчука и артисты симфонического оркестра были в Иране | Источник: РБК / Telegram

Съёмочная группа режиссёра Фёдора Бондарчука и артисты симфонического оркестра были в Иране

Источник:

РБК / Telegram

Группа из 88 россиян в ночь на 14 июня эвакуировалась из Ирана и пересекла сухопутную границу Азербайджана. Подробности об этом рассказали в пресс-службе посольства России в Баку.

«В связи с ситуацией в Иране возникла необходимость эвакуации из этого государства российских граждан. В ночь на 14 июня при содействии посольства РФ в Иране и посольства России в Азербайджане группа из 88 человек должна пересечь ирано-азербайджанскую границу», — сообщили в посольстве журналистам РИА «Новости».

По информации РБК, 56 человек из 88 уже эвакуированы. Остальные 32 человека из группы тоже скоро будут у границы с Азербайджаном.

По информации наших коллег из MSK1.RU, самого Бондарчука на момент эскалации конфликта в Иране не было, как и министра культуры России Ольги Любимовой. Они ранее покинули страну. В пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink сообщили, что съемочная группа режиссера не пострадала.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, нанеся серию ударов по стране, в том числе в жилых кварталах Тегерана. Среди целей были руководство КСИР и их семьи и ученые, занимающиеся ядерной темой. После этого последовали ответные удары от Ирана.

Взаимные атаки продолжаются и в настоящее время. Из-за конфликта уже начали расти цены на нефть. Прочитайте более подробный разбор причин и последствий нового витка эскалации на Ближнем Востоке.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Израиль Иран Атаки Война Россия Эвакуация Федор Бондарчук
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