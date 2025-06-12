На Урале поймали цыганку, которая связывала бабушек и душила их газом: новости 12 июня

Преступница пользовалась уязвимым положением стариков Источник: Лина Саитова / 116.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 июня.

США привели силы в боевую готовность из-за ситуации между Израилем и Ираном

Израиль готовится нанести удар по Ирану, сообщает ряд западных СМИ. На фоне этих событий американские военные базы в регионе приведены в полную боевую готовность.

Президент США Дональд Трамп провел закрытое совещание в Белом доме по вопросам национальной безопасности. Штаты готовят частичную эвакуацию своего посольства в Ираке и разрешат военнослужащим покинуть места своего проживания на Ближнем Востоке.

Обострение ситуации связывают с тем, что переговоры между США и Ираном по ядерной программе никак не продвигаются. Западная разведка считает, что Иран затягивает их специально. По их мнению, страна хочет использовать время, чтобы подготовиться к возможным ударам по своим ядерным объектам.

В США появилось ядовитое облако

В американском штате Огайо произошла крупная авария на заводе по производству взрывчатых веществ. В населенном пункте Залески и его окрестностях были эвакуированы около 750 человек.

Утечка химикатов произошла с завода Austin Powder. Объем утекших веществ составил около трех тысяч галлонов (примерно 11,36 кубометра). Из-за этого в воздухе образовался токсичный газ моноксид азота, что создало опасную ситуацию для людей.

Над местом утечки закрыли воздушное пространство. Службы реагирования на чрезвычайные ситуации из соседнего округа Джексон работают над ликвидацией утечки.

Десятки людей погибли из-за снежной бури в Африке

Южную Африку накрыли дожди и снегопад, что привело к проблемам с электричеством и авариям. По меньшей мере 49 человек погибли в результате наводнения в провинции Восточный Кейп в ЮАР.

Без электричества осталось около полумиллиона домов. В одном из регионов перевернулся микроавтобус — водитель пытался объехать падающее дерево, но не справился с управлением, пятеро человек погибли. Суда сталкиваются с трудностями навигации из-за сильных ветров и больших волн.

Стало известно, кому одобрят ипотеку в 2025 году

На протяжении долгого времени взять ипотеку становится всё сложнее. Мы узнали, какие условия нужно выполнить, чтобы кредит на жилье одобрили.

«Прежде всего, рыночная ипотека рассчитана на заемщиков с высоким официальным доходом и безупречной кредитной историей», — рассказала менеджер продукта Ипотека в «Сравни» Екатерина Сташкова.

Чтобы получить одобрение, необходимо выполнить следующие условия:

первоначальный взнос не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости;

подтвержденный доход должен быть достаточным для оплаты ежемесячных платежей по кредиту;

кредитная нагрузка с учетом ежемесячного платежа по ипотеке не должна превышать 50% от среднемесячного дохода заемщика;

также важна хорошая кредитная история.

Посчитаем, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру площадью не менее 50 кв. метров на вторичном рынке, имея минимальный первоначальный взнос в 20%, и соответствовать всем остальным банковским критериям. За основу возьмем среднюю ставку в 26% годовых, а срок выплаты ипотеки — 30 лет.

Платеж по ипотеке исчисляется сотнями тысяч Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Требуемый доход довольно высокий, но есть и другой выход. Можно воспользоваться льготными программами. Подробнее о них рассказали в материале.

Сайт и приложение РЖД подверглись атаке

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке. Такая же ситуация возникала 6 июня.

Специалисты нормализовали работу сайта и приложения спустя несколько часов.

Кассы на станциях и вокзалах функционировали штатно. Продажа билетов осуществлялась в обычном режиме.

Часть россиян сможет заработать в праздники

Россияне, которым приходится работать в праздники, имеют право на двойную оплату. Об этом сообщили в Роструде.

Россиянам, получающим оклад, работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, отметили в Роструде. Для тех, кто находится на сдельной оплате, расчет производится по двойным сдельным расценкам. Такой же бонус получат и сотрудники, чей труд оплачивается по тарифам. Им полагается оплата не менее чем в двойном размере от их стандартной тарифной ставки.

В Индии самолет рухнул на общежитие для врачей

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India разбился после взлета в районе аэропорта Ахмадабада на западе Индии (штат Гуджарат). Судно выполняло рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон.

Момент крушения попал на видео Источник: Flight Emergency / X

На борту в момент крушения находились 242 человека, включая двух младенцев. Среди пассажиров лайнера — 169 граждан Индии, 53 британца, семь португальцев и один канадец, пишет Reuters. По предварительным данным, есть выжившие.

Лайнер рухнул в жилом районе прямиком на общежитие для врачей. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с птицами.

В Госдуме предупредили о возможном конфликте с Германией

Если Германия передаст Украине ракеты, то это может привести к прямому вооруженному конфликту между Россией и ФРГ. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

Он также сослался на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина. Тот сообщил, что поставка ракет Taurus могла бы привести Германию и ее граждан к новому противостоянию с Россией.

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев 12 июня. В ходе переговоров особое внимание планируют уделить обсуждению возможного расширения военной помощи Украине. Пока же, по словам Писториуса, Берлин не рассматривает передачу крылатых ракет Taurus Украине.

В России есть случаи заражения оспой обезьян

Единичные завозные случаи оспы обезьян фиксируются в настоящее время на территории РФ. Ситуация находится на постоянном контроле, необходимые меры предпринимаются, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В Российской Федерации мы держим ситуацию [по оспе обезьян] на контроле, мы видим единичные случаи, это завозы. Мы понимаем, что и как нужно делать», — сказала она.

Оспа обезьян — острое вирусное заболевание, которое передается от животных к человеку, а также от человека к человеку. Симптомами являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы.

В Екатеринбурге цыганка нападала на стариков

В Екатеринбурге судят женщину, нападавшую на стариков. Галина Мануйлова приходила к ним под видом соцработника, связывала шарфом и использовала газовый баллончик.

В 2019 году Галина с подельницей ограбила 99-летнюю пенсионерку. Ее связали шарфом. В том же году ее жертвами стали 70-летние супруги-пенсионеры. Им она рассказала, что планируется денежная реформа. Узнав, где они хранят деньги, Галина хладнокровно напала на них с газовым баллончиком и забрала все накопления — почти 600 тысяч рублей.

Под видом соцработника женщина проникала к одиноким пенсионерам Источник: УМВД по Екатеринбургу











В 2020 году Галина украла 160 тысяч похоронных у 93-летнего ветерана. Долгое время скрывалась в Челябинской области, там ее и задержали. Похищенные деньги Галина тратила на ювелирные украшения, золото и предметы роскоши. Ее подельница в бегах.