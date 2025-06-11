В Подмосковье разбился грузовик с аперолем — водители устроили пробку из-за «бесплатного» алкоголя. Новости 11 июня

Забирать халявные бутылки нельзя Источник: 112 / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 июня.

Стало известно, как мошенники крадут голоса россиян

Аферисты звонят россиянам под видом соцопросов и записывают голоса для дипфейков. Об этом сообщила замдиректора по продуктам VisionLabs Татьяна Дешкина.

Чтобы клонировать голос, необходима запись продолжительностью 20 секунд с различной интонацией и без посторонних шумов. Чем длиннее получится запись, тем качественнее будет подделка, поэтому главная задача мошенников удержать человека на линии, сказала Дешкина в беседе с РИА Новости.

Ради естественного звучания дипфейка злоумышленники добавляют «эффекты плохой связи и фоновые шумы». К примеру, это какие-либо разговоры или шум проезжающих машин.

Самыми опасными являются схемы, в которых поддельный голос сочетается с изображением или видеозаписью. Так, аферисты могут создать фальшивый профиль в мессенджере или соцсетях, а потом отправлять видеодипфейки и голосовые сообщения. Это может ввести в заблуждение даже человека, хорошо разбирающегося в технологиях.

Обновление на iPhone обернулось проблемами для пользователей

После выпуска бета-версии новой iOS 26 многие пользователи начали сталкиваться с различными проблемами. В некоторых случаях они привели к серьезным сбоям в работе устройств.

iOS 26 — это следующая после iOS 18,5 версия операционной системы для iPhone. Apple планирует выпустить ее в сентябре 2025 года. А уже в 2026 году она станет основной для устройств. Подробнее про обновление мы рассказывали в этом материале.

О проблемах рассказали на сайте компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, — Tenorshare. В статье приведен список из 15 наиболее распространенных ошибок и даны рекомендации по их устранению.

Среди наиболее частых сбоев назвали:

перегрев устройства;

сбои в работе Face ID;

зависания при обновлении системы;

отсутствие уведомлений;

проблемы с почтой;

быстрая разрядка аккумулятора;

ошибки с регулировкой громкости или отключение фонарика.

Также встречаются сложности с Bluetooth, Wi-Fi, MagSafe, фотографиями, а иногда в галерее появляются удаленные фотографии. У некоторых внезапно из строя выходят приложения.

Какую сумму придется потратить на ребенка в первый год жизни

В первый год жизни ребенка на его нужды придется потратить несколько сотен тысяч рублей. Расскажем подробнее, на что они уйдут.

За год на ребенка придется потратить кругленькую сумму Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Таким образом, минимальная сумма равна 390 000 рублей. При этом она может быть еще ниже, если ребенок находится на грудном вскармливании, а кроватка, коляска и автокресло остались от предыдущих детей или их отдали родственники.

Максимальные затраты составляют приблизительно 630 000 рублей. При желании их можно и увеличить. Цифры могут варьироваться в зависимости от региона, уровня жизни семьи и индивидуальных потребностей.

Однако часто средства можно компенсировать с помощью пособий и выплат от государства. На какие из них можно рассчитывать — рассказали в материале.

Для собственников квартир придумали новые штрафы

По всей России собственники квартир должны сообщать о том, кому сдают жилье, ради безопасности соседей. В случае нарушения им придется заплатить. Об этом в беседе с Городскими медиа сообщила депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

Похожая система уже начала работать в Свердловской области. В некоторых домах Екатеринбурга начали появляться объявления от управляющих компаний с требованием сообщить данные о квартиросъемщиках для предотвращения террористических угроз. Как объяснили E1.RU в одной из управляющих компаний города, сведения об арендаторах собирают по поручению Государственной жилищной инспекции.

Сейчас готовится новая инициатива о праве собственников принимать некие правила проживания в доме. В них могут быть описаны обязанности уведомлять о тех, кто снимает квартиры.

«В этом законе будут содержаться и меры воздействия на тех, кто не выполняет эти правила, в первую очередь это касается собственников. Предполагается, что размер неустойки будут устанавливать на общем собрании», — объяснила собеседница Городских медиа.

По ее словам, непонимание того, кто снимает квартиры, и невозможность связаться с нанимателем приводят к массе негативных последствий. Это может быть какая-то авария или люди будут селиться в домах и совершать там теракты, приводящие к огромным жертвам.

Иностранным сервисам бронирования хотят отрезать путь в Россию

Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин выступил с инициативой нормативно ограничить возвращение иностранных сервисов бронирования жилья на российский рынок, включая такие крупные платформы, как Booking.com и Airbnb. По его словам, запрет нужен, чтобы не допустить «монополизацию рынка и неограниченный доступ к персональным данным иностранными структурами».

В случае возобновления работы Booking.com в России сервису оставят лишь функцию бронирования зарубежных поездок, чтобы защитить отечественные туристические платформы. Об этом 11 июня заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в своем telegram-канале. Это позволит россиянам бронировать отели за рубежом, а иностранцам — приезжать в РФ, но не конкурировать с российскими туристическими агрегаторами.

В России нашли опасную клубнику

Специалисты испытательной лаборатории воронежского филиала центра оценки качества продукции АПК (ЦОП АПК) обнаружили превышение количества плесени в египетской клубнике в 14 раз и дрожжей в два раза, сообщили в организации. Об этом заявил Россельхознадзор.

«Повышенное содержание плесени и дрожжей в быстрозамороженных ягодах может быть опасно для здоровья, так как эти микроорганизмы вырабатывают токсичные вещества (микотоксины), которые, в свою очередь, могут привести к аллергическим реакциям, дисбиозу кишечника, отравлениям», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что превышение показателей связано с ненадлежащим соблюдением санитарно-гигиенических правил на производстве, нарушением температурного режима при хранении и транспортировке продукции.

США будут участвовать в «Интервидении»

США подтвердили участие в музыкальном конкурсе «Интервидение». Сейчас страна выбирает представителя, который выступит на сцене фестиваля. Организаторы подтвердили нескольким СМИ эту информацию.

«Интервидение-2025» — международный музыкальный конкурс, который пройдет в Москве 20 сентября 2025 года.

От России будет выступать SHAMAN. Он исполнит песню «Прямо по сердцу».

Участие в конкурсе уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.

В РФ могут снизить возраст уголовной ответственности для подростков

В России обсуждают возможность снижения возраста уголовной ответственности по некоторым преступлениям. Об этом сообщила замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева на заседании в Госдуме.

В настоящее время уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. К ответственности с 14 лет могут привлекать по статьям об убийстве, изнасиловании, причинении вреда здоровью и ряду других тяжких статей.

«Генеральная прокуратура, например, предложила понизить возраст уголовной ответственности для таких преступлений до 14 лет в 20-й статье УК РФ. Но как вариант это, возможно, обсуждаем», — сказала Ардабьева. Этот вопрос находится на рассмотрении комиссии по законопроектной деятельности.

В Москве грузовик с алкоголем попал в ДТП

В Наро-Фоминском районе Московской области перевернулся фургон с аперолем. На месте собралась большая пробка.

От части груза остались лишь пустые коробки Источник: 112 / Telegram











Как пишет telegram-канал 112, автомобилисты принялись собирать уцелевшие бутылки. Однако так делать запрещено — это кража.

На кадрах с места происшествия видно, что разбитые бутылки апероля рассыпались по трассе. Судя по всему, фургон врезался в отбойник.