В Подмосковье разбился грузовик с аперолем — водители устроили пробку из-за «бесплатного» алкоголя. Новости 11 июня

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 июня.
Стало известно, как мошенники крадут голоса россиян
Аферисты звонят россиянам под видом соцопросов и записывают голоса для дипфейков. Об этом сообщила замдиректора по продуктам VisionLabs Татьяна Дешкина.
Чтобы клонировать голос, необходима запись продолжительностью 20 секунд с различной интонацией и без посторонних шумов. Чем длиннее получится запись, тем качественнее будет подделка, поэтому главная задача мошенников удержать человека на линии, сказала Дешкина в беседе с РИА Новости.
Ради естественного звучания дипфейка злоумышленники добавляют «эффекты плохой связи и фоновые шумы». К примеру, это какие-либо разговоры или шум проезжающих машин.
Самыми опасными являются схемы, в которых поддельный голос сочетается с изображением или видеозаписью. Так, аферисты могут создать фальшивый профиль в мессенджере или соцсетях, а потом отправлять видеодипфейки и голосовые сообщения. Это может ввести в заблуждение даже человека, хорошо разбирающегося в технологиях.
Обновление на iPhone обернулось проблемами для пользователей
После выпуска бета-версии новой iOS 26 многие пользователи начали сталкиваться с различными проблемами. В некоторых случаях они привели к серьезным сбоям в работе устройств.
iOS 26 — это следующая после iOS 18,5 версия операционной системы для iPhone. Apple планирует выпустить ее в сентябре 2025 года. А уже в 2026 году она станет основной для устройств. Подробнее про обновление мы рассказывали в этом материале.
О проблемах рассказали на сайте компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, — Tenorshare. В статье приведен список из 15 наиболее распространенных ошибок и даны рекомендации по их устранению.
Среди наиболее частых сбоев назвали:
перегрев устройства;
сбои в работе Face ID;
зависания при обновлении системы;
отсутствие уведомлений;
проблемы с почтой;
быстрая разрядка аккумулятора;
ошибки с регулировкой громкости или отключение фонарика.
Также встречаются сложности с Bluetooth, Wi-Fi, MagSafe, фотографиями, а иногда в галерее появляются удаленные фотографии. У некоторых внезапно из строя выходят приложения.
Какую сумму придется потратить на ребенка в первый год жизни
В первый год жизни ребенка на его нужды придется потратить несколько сотен тысяч рублей. Расскажем подробнее, на что они уйдут.
Таким образом, минимальная сумма равна 390 000 рублей. При этом она может быть еще ниже, если ребенок находится на грудном вскармливании, а кроватка, коляска и автокресло остались от предыдущих детей или их отдали родственники.
Максимальные затраты составляют приблизительно 630 000 рублей. При желании их можно и увеличить. Цифры могут варьироваться в зависимости от региона, уровня жизни семьи и индивидуальных потребностей.
Однако часто средства можно компенсировать с помощью пособий и выплат от государства. На какие из них можно рассчитывать — рассказали в материале.
Для собственников квартир придумали новые штрафы
По всей России собственники квартир должны сообщать о том, кому сдают жилье, ради безопасности соседей. В случае нарушения им придется заплатить. Об этом в беседе с Городскими медиа сообщила депутат Госдумы Светлана Разворотнева.
Похожая система уже начала работать в Свердловской области. В некоторых домах Екатеринбурга начали появляться объявления от управляющих компаний с требованием сообщить данные о квартиросъемщиках для предотвращения террористических угроз. Как объяснили E1.RU в одной из управляющих компаний города, сведения об арендаторах собирают по поручению Государственной жилищной инспекции.
Сейчас готовится новая инициатива о праве собственников принимать некие правила проживания в доме. В них могут быть описаны обязанности уведомлять о тех, кто снимает квартиры.
«В этом законе будут содержаться и меры воздействия на тех, кто не выполняет эти правила, в первую очередь это касается собственников. Предполагается, что размер неустойки будут устанавливать на общем собрании», — объяснила собеседница Городских медиа.
По ее словам, непонимание того, кто снимает квартиры, и невозможность связаться с нанимателем приводят к массе негативных последствий. Это может быть какая-то авария или люди будут селиться в домах и совершать там теракты, приводящие к огромным жертвам.
Иностранным сервисам бронирования хотят отрезать путь в Россию
Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин выступил с инициативой нормативно ограничить возвращение иностранных сервисов бронирования жилья на российский рынок, включая такие крупные платформы, как Booking.com и Airbnb. По его словам, запрет нужен, чтобы не допустить «монополизацию рынка и неограниченный доступ к персональным данным иностранными структурами».
В случае возобновления работы Booking.com в России сервису оставят лишь функцию бронирования зарубежных поездок, чтобы защитить отечественные туристические платформы. Об этом 11 июня заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в своем telegram-канале. Это позволит россиянам бронировать отели за рубежом, а иностранцам — приезжать в РФ, но не конкурировать с российскими туристическими агрегаторами.
В России нашли опасную клубнику
Специалисты испытательной лаборатории воронежского филиала центра оценки качества продукции АПК (ЦОП АПК) обнаружили превышение количества плесени в египетской клубнике в 14 раз и дрожжей в два раза, сообщили в организации. Об этом заявил Россельхознадзор.
«Повышенное содержание плесени и дрожжей в быстрозамороженных ягодах может быть опасно для здоровья, так как эти микроорганизмы вырабатывают токсичные вещества (микотоксины), которые, в свою очередь, могут привести к аллергическим реакциям, дисбиозу кишечника, отравлениям», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что превышение показателей связано с ненадлежащим соблюдением санитарно-гигиенических правил на производстве, нарушением температурного режима при хранении и транспортировке продукции.
США будут участвовать в «Интервидении»
США подтвердили участие в музыкальном конкурсе «Интервидение». Сейчас страна выбирает представителя, который выступит на сцене фестиваля. Организаторы подтвердили нескольким СМИ эту информацию.
«Интервидение-2025» — международный музыкальный конкурс, который пройдет в Москве 20 сентября 2025 года.
От России будет выступать SHAMAN. Он исполнит песню «Прямо по сердцу».
Участие в конкурсе уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
В РФ могут снизить возраст уголовной ответственности для подростков
В России обсуждают возможность снижения возраста уголовной ответственности по некоторым преступлениям. Об этом сообщила замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева на заседании в Госдуме.
В настоящее время уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. К ответственности с 14 лет могут привлекать по статьям об убийстве, изнасиловании, причинении вреда здоровью и ряду других тяжких статей.
«Генеральная прокуратура, например, предложила понизить возраст уголовной ответственности для таких преступлений до 14 лет в 20-й статье УК РФ. Но как вариант это, возможно, обсуждаем», — сказала Ардабьева. Этот вопрос находится на рассмотрении комиссии по законопроектной деятельности.
В Москве грузовик с алкоголем попал в ДТП
В Наро-Фоминском районе Московской области перевернулся фургон с аперолем. На месте собралась большая пробка.
Как пишет telegram-канал 112, автомобилисты принялись собирать уцелевшие бутылки. Однако так делать запрещено — это кража.
На кадрах с места происшествия видно, что разбитые бутылки апероля рассыпались по трассе. Судя по всему, фургон врезался в отбойник.
Ранее Mash сообщал, что перевернулась фура с водкой. Однако информация не подтвердилась.