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Происшествия Над Ярославлем поднялся огромный столб дыма. Что горело в городе — видео

Над Ярославлем поднялся огромный столб дыма. Что горело в городе — видео

Спасатели раскрыли данные о пожаре

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1 комментарий
Что горело в Ярославле | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramЧто горело в Ярославле | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Что горело в Ярославле

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Ночью 4 июня в Ярославле начался пожар. Очевидцы заметили огромный столб красного дыма, поднимающийся в небо в районе улицы Радищева. Люди предполагали, что могло загореться.

«Как я понял, дом, может, машина, но огня много как-то», — написал Владислав в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

«Сарайки горят», — написала Полина.

«Там, вроде как, складское здание во дворах», — предположил Алексей Смахтин.

Люди заметили дым посреди улицы | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramЛюди заметили дым посреди улицы | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Люди заметили дым посреди улицы

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Как оказалось, пламя полыхало во дворе дома на улице Радищева, 22 в Ленинском районе.

Прохожие сняли инцидент на видео. Поначалу люди подумали, что горел жилой дом.

«Там дом сгорел, там вообще *** [кошмар] был», — произнес оператор за кадром.

Ярославцев напугал огромный столб дыма

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В управлении МЧС по Ярославской области уточнили, что горел не жилой дом, а хозпостройка во дворе. Сообщение спасателям поступило в 1:48. Тушили огонь девять человек. Полностью сбить пламя удалось лишь спустя почти четыре часа — к 5:13.

«В результате пожара уничтожена хозяйственная постройка на площади 120 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Еще один пожар ночью произошел в Ярославле на территории моторного завода. Как сообщили в пресс-службе МЧС, огонь появился в цехе 12-цилиндровых двигателей. На самом предприятии уже озвучили причину ЧП.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пожар МЧС Столб дыма
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Комментарии
1
Гость
1 час
Странно как то, два пожара рядом.
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