Над Ярославлем поднялся огромный столб дыма. Что горело в городе — видео

Что горело в Ярославле Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Ночью 4 июня в Ярославле начался пожар. Очевидцы заметили огромный столб красного дыма, поднимающийся в небо в районе улицы Радищева. Люди предполагали, что могло загореться.

«Как я понял, дом, может, машина, но огня много как-то», — написал Владислав в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

«Сарайки горят», — написала Полина.

«Там, вроде как, складское здание во дворах», — предположил Алексей Смахтин.

Люди заметили дым посреди улицы Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Как оказалось, пламя полыхало во дворе дома на улице Радищева, 22 в Ленинском районе.

Прохожие сняли инцидент на видео. Поначалу люди подумали, что горел жилой дом.

«Там дом сгорел, там вообще *** [кошмар] был», — произнес оператор за кадром.

Ярославцев напугал огромный столб дыма Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В управлении МЧС по Ярославской области уточнили, что горел не жилой дом, а хозпостройка во дворе. Сообщение спасателям поступило в 1:48. Тушили огонь девять человек. Полностью сбить пламя удалось лишь спустя почти четыре часа — к 5:13.

«В результате пожара уничтожена хозяйственная постройка на площади 120 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали в региональном ГУ МЧС.