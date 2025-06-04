Над Ярославлем поднялся огромный столб дыма. Что горело в городе — видео

Ночью 4 июня в Ярославле начался пожар. Очевидцы заметили огромный столб красного дыма, поднимающийся в небо в районе улицы Радищева. Люди предполагали, что могло загореться.
«Как я понял, дом, может, машина, но огня много как-то», — написал Владислав в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».
«Сарайки горят», — написала Полина.
«Там, вроде как, складское здание во дворах», — предположил Алексей Смахтин.
Как оказалось, пламя полыхало во дворе дома на улице Радищева, 22 в Ленинском районе.
Прохожие сняли инцидент на видео. Поначалу люди подумали, что горел жилой дом.
«Там дом сгорел, там вообще *** [кошмар] был», — произнес оператор за кадром.
В управлении МЧС по Ярославской области уточнили, что горел не жилой дом, а хозпостройка во дворе. Сообщение спасателям поступило в 1:48. Тушили огонь девять человек. Полностью сбить пламя удалось лишь спустя почти четыре часа — к 5:13.
«В результате пожара уничтожена хозяйственная постройка на площади 120 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали в региональном ГУ МЧС.
Еще один пожар ночью произошел в Ярославле на территории моторного завода. Как сообщили в пресс-службе МЧС, огонь появился в цехе 12-цилиндровых двигателей. На самом предприятии уже озвучили причину ЧП.