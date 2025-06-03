Решил заступиться за трехлетнего сына: ярославец до перелома избил врача прямо в кабинете

В Ярославле будут судить мужчину за нападение на врача Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Ярославле суд рассмотрит дело о нападении на врача в одной из городских больниц. Как сообщили в областной прокуратуре 3 июня, обвиняемый — 46-летний горожанин. Всё случилось еще в ноябре 2024 года.

«Обвиняемый, полагая, что его трехлетнему сыну ненадлежащим образом оказана медицинская помощь, зашел в кабинет лечившего ребенка врача и нанес ему несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По данным прокуратуры, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра. Теперь папа пациента обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 112 УК РФ, то есть умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

«За данное преступление предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы», — уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело расследовалось сотрудниками полиции и было направлено для рассмотрения в Дзержинский районный суд Ярославля.