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Избили врача до перелома
Происшествия Решил заступиться за трехлетнего сына: ярославец до перелома избил врача прямо в кабинете

Решил заступиться за трехлетнего сына: ярославец до перелома избил врача прямо в кабинете

Теперь ему грозит суд

3 573
28 комментариев
В Ярославле будут судить мужчину за нападение на врача | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославле будут судить мужчину за нападение на врача | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле будут судить мужчину за нападение на врача

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле суд рассмотрит дело о нападении на врача в одной из городских больниц. Как сообщили в областной прокуратуре 3 июня, обвиняемый — 46-летний горожанин. Всё случилось еще в ноябре 2024 года.

«Обвиняемый, полагая, что его трехлетнему сыну ненадлежащим образом оказана медицинская помощь, зашел в кабинет лечившего ребенка врача и нанес ему несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По данным прокуратуры, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра. Теперь папа пациента обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 112 УК РФ, то есть умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

«За данное преступление предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы», — уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело расследовалось сотрудниками полиции и было направлено для рассмотрения в Дзержинский районный суд Ярославля.

Ранее, 31 мая, в День города, на одной из центральных улиц произошла драка.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Суд Разбирательство Нападение на врача Прокуратура
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Комментарии
28
280808018
6 часов
В стране где более ста долларовых миллиардеров , народ поласкает белье в реке . Это нормально ?
Гость
8 часов
Наши врачи не особо могут лечить, нападать на них бесполезно. У них нет оборудования, эффективных лекарств. Идешь к ним за справкой и больничным.
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