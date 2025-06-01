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Происшествия Крушение поезда в Брянской области Спасатели не могут найти годовалого ребенка. Новые подробности о ЧП с поездом под Брянском

Спасатели не могут найти годовалого ребенка. Новые подробности о ЧП с поездом под Брянском

Собрали главное о смертельной катастрофе

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3 комментария

На видео — работа оперштаба. Записью поделился губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале

Источник:

avbogomaz / Telegram

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился мост. Под ним проходит железная дорога, по которой направлялся поезд из Климова в Москву. Поезд сошел с рельсов. На месте работают почти 200 спасателей, они разрезают вагоны и достают людей. Собрали главную информацию о катастрофе к этому часу.

Губернатор региона сообщил, что в ЧП погибли семеро человек. Один из них — машинист локомотива. Число раненых тем временем увеличилось до 33. Среди них трое детей, одного из них отправят в Москву бортом санавиации.

Известно, что на месте катастрофы потерялся годовалый ребенок. Малыша пытаются найти сотрудники МЧС.

Один из пострадавших&nbsp;— водитель грузовика | Источник: очевидцыОдин из пострадавших&nbsp;— водитель грузовика | Источник: очевидцы

Один из пострадавших — водитель грузовика

Источник:

очевидцы

О причинах катастрофы пока известно не так много. Транспортная прокуратура ведет проверку. На Московской железной дороге сообщили, что поезд сошел с рельсов из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Более конкретных формулировок на данный момент нет.

Источник: Транспортная прокуратура Москвы / Telegram.comИсточник: Транспортная прокуратура Москвы / Telegram.com
Источник:

Транспортная прокуратура Москвы / Telegram.com

Основные усилия спасателей, как объяснили в МЧС, «направлены на поиск и деблокирование людей». Вместе со спасателями работают десятки медиков. Пассажиров, которым не нужна медицинская помощь, автобусами свозили на пункт временного размещения. Однако он быстро освободился. Пассажиров посадили на специально организованный поезд до Москвы. Там их встретят медики и психологи.

На дороге вокруг поезда тем временем продолжает копиться многокилометровая пробка. Движение по трассе А-240 пока перекрыто. Спасатели работают при поддержке 60 единиц техники, включая инженерную технику и краны.

Власти региона создали оперштаб. Еще один штаб созвали в РЖД, его возглавил глава компании. Ведет работу и штаб на базе ситуационно-информационного центра Минтранса.

Источник: Транспортная прокуратура Москвы / TelegramИсточник: Транспортная прокуратура Москвы / Telegram
Источник:

Транспортная прокуратура Москвы / Telegram

Получить информацию, связанную с происшествием в Брянской области, вы можете по следующим номерам телефонов:

горячая линия оперштаба, созданного Минтрансом и МЧС: +7 (495) 249-03-09;

центр поддержки клиентов РЖД: 8 800 775-00-00.

Специалисты МЧС также оказывают психологическую помощь и информационную поддержку. Обратиться можно по номеру 112.

Всю информацию о ЧП мы собираем в режиме онлайн в нашей трансляции. Посмотрите, как выглядели первые минуты после катастрофы: мы сделали подборку фото и видео с места.

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Комментарии
3
Инженер1
1 июня, 07:49
Движуха! Зато не скучно. Не то, что в СССР!
Гость
1 июня, 08:19
Фура проезжала через весы?
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