Из-за чего рухнул пассажирский поезд в Брянской области. Что известно о причинах

Пассажиров, которым не нужна помощь медиков, отправили в Москву специальным поездом Источник: SHOT / Telegram











В ночь на 1 июня в Брянской области рухнул мост, под которым проходит железная дорога. В это время к месту приближался пассажирский поезд из Климова в Москву. Поезд не успел остановиться и сошел с рельсов, погибли как минимум семеро человек. Более тридцати — ранены.

Официально и подробно причины катастрофы пока не названы. На месте работают специалисты: около 200 спасателей, десятки медиков, а также сотрудники РЖД. Проверку ведет транспортная прокуратура. Также в РЖД создали специальный оперативный штаб под руководством Олега Белозёрова, главы компании.

Первым о причинах ЧП сказала Московская железная дорога. Там сообщили, что поезд сошел с рельсов из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Более конкретных формулировок на данный момент нет. Известно, что обломки моста упали на поезд. После этого он и сошел с рельсов.

Источник: Транспортная прокуратура Москвы / Telegram











Официально известно о 33 раненых, из них двое — в тяжелом состоянии. Погибших — семеро, по данным брянского губернатора. На месте работают более 180 спасателей, они буквально разрезают вагоны в поисках людей. Что происходит на месте ЧП, мы показали в отдельной подборке фото и видео.