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Происшествия Полыхало знатно: что горело ночью под Ярославлем

Полыхало знатно: что горело ночью под Ярославлем

На место выезжали восемь спасателей

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11 комментариев
В МЧС рассказали подробности ночного пожара под Ярославлем | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Vk.comВ МЧС рассказали подробности ночного пожара под Ярославлем | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Vk.com

В МЧС рассказали подробности ночного пожара под Ярославлем

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Vk.com

В ночь на 28 мая под Ярославлем начался пожар. В поселке Ивняки загорелись два автомобиля. ЧП случилось во дворе одного из многоквартирных домов около 1:45 в переулке Светлый.

«Машина загорелась, сначала одна, потом вторая», — написали ярославцы в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Тушить пламя выезжали восемь спасателей МЧС на двух спецмашинах.

«Ликвидация пожара в 2:02. В результате пожара поврежден автомобиль „Черри“ на площади один квадратный метр, поврежден автомобиль „Санг-Йонг“ на площади 5 квадратных метра», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Как уточнили в МЧС, обошлось без пострадавших. Также в пресс-службе министерства опубликовали фото одного из автомобилей изнутри. Видно, что салон полностью выгорел. Сиденья закоптились, а пластиковая приборная панель расплавилась.

Так выглядит один из автомобилей изнутри | Источник: ГУ МЧС по Ярославской областиТак выглядит один из автомобилей изнутри | Источник: ГУ МЧС по Ярославской области

Так выглядит один из автомобилей изнутри

Источник:

ГУ МЧС по Ярославской области

Ранее в Ярославской области сгорел жилой дом. Во время ЧП пострадал человек.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пожар МЧС Ивняки
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Комментарии
11
Гость
28 мая, 10:05
Моя профессия собирать сплетни по "Подслушано"
Гость
23 часа
Китайский хлам...
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