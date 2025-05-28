Полыхало знатно: что горело ночью под Ярославлем

В МЧС рассказали подробности ночного пожара под Ярославлем Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Vk.com











В ночь на 28 мая под Ярославлем начался пожар. В поселке Ивняки загорелись два автомобиля. ЧП случилось во дворе одного из многоквартирных домов около 1:45 в переулке Светлый.

«Машина загорелась, сначала одна, потом вторая», — написали ярославцы в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Тушить пламя выезжали восемь спасателей МЧС на двух спецмашинах.

«Ликвидация пожара в 2:02. В результате пожара поврежден автомобиль „Черри“ на площади один квадратный метр, поврежден автомобиль „Санг-Йонг“ на площади 5 квадратных метра», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Как уточнили в МЧС, обошлось без пострадавших. Также в пресс-службе министерства опубликовали фото одного из автомобилей изнутри. Видно, что салон полностью выгорел. Сиденья закоптились, а пластиковая приборная панель расплавилась.

Так выглядит один из автомобилей изнутри Источник: ГУ МЧС по Ярославской области