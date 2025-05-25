НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

ю-в.

 758мм 50%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,71
EUR 90,52
В Ярославской области сгорел дом
Кто уже брал Кубок Гагарина
Погода на неделю
Как выбрать детский лагерь
Квартира за 55 миллионов
Честное мнение об Абхазии
Следующий сезон для «Локомотива»
Руины заброшенного завода
Лотерейный эксперимент
Происшествия Есть пострадавший: в Ярославской области сгорел дом. Фото

Есть пострадавший: в Ярославской области сгорел дом. Фото

Публикуем подробности

1 243
Написать комментарий
В Ярославской области сгорел дачный дом | Источник: МЧС по Ярославской области В Ярославской области сгорел дачный дом | Источник: МЧС по Ярославской области

В Ярославской области сгорел дачный дом

Источник:

МЧС по Ярославской области

23 мая в Ярославской области в пожаре пострадал мужчина. В Большесельском районе, в деревне Слугинское, сгорел дачный дом.

«Предварительная причина пожара — нагрев сгораемых конструкций строения дома от отопительной печи. Проводится проверка», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Для ликвидации огня были привлечены шестеро пожарных и две единицы техники МЧС России, также добровольная пожарная команда села Варегово.

«Пострадавший, 74-летний мужчина с ожогами 1-й и 2-й степени, госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в МЧС по Ярославской области.

После пожара дом стал обугленным | Источник: МЧС по Ярославской области После пожара дом стал обугленным | Источник: МЧС по Ярославской области
Осталась печь | Источник: МЧС по Ярославской области Осталась печь | Источник: МЧС по Ярославской области
Пожарные тушили огонь | Источник: МЧС по Ярославской области Пожарные тушили огонь | Источник: МЧС по Ярославской области

Как сообщили в службе, к моменту приезда пожарных дом горел внутри по всей площади, кровля обрушилась внутрь.

«Огнем полностью уничтожены дом на площади 48 квадратных метров и пристройка на площади 24 квадратных метра», — добавили в МЧС по Ярославской области.

В МЧС по Ярославской области напомнили, что с печным оборудованием нужно обращаться аккуратно.

Ранее во Фрунзенском районе Ярославля начался пожар. Пламя охватило двухэтажный деревянный дом.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Пожар
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Голодаем либо доедаем за детьми. 10 привычек, которые не дают нам похудеть
Марина Иванова
Мнение
Уральская красавица Чусовая. Как провести пару дней среди скал, пещер и водопадов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Это не „подарок“, а договор с государством»: как использовать материнский капитал, чтобы не оказаться в ловушке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Магазин связывал поколения»: арт-директор Textil высказалась о продаже «Лабаза» в Ярославле
Юлия Кривцова
Создательница проекта Textil
Мнение
«Часто задерживаемся и мало платят». Сотрудник ГАИ рассказал о своей зарплате
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление