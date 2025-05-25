Есть пострадавший: в Ярославской области сгорел дом. Фото

23 мая в Ярославской области в пожаре пострадал мужчина. В Большесельском районе, в деревне Слугинское, сгорел дачный дом.
«Предварительная причина пожара — нагрев сгораемых конструкций строения дома от отопительной печи. Проводится проверка», — сообщили в МЧС по Ярославской области.
Для ликвидации огня были привлечены шестеро пожарных и две единицы техники МЧС России, также добровольная пожарная команда села Варегово.
«Пострадавший, 74-летний мужчина с ожогами 1-й и 2-й степени, госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в МЧС по Ярославской области.
Как сообщили в службе, к моменту приезда пожарных дом горел внутри по всей площади, кровля обрушилась внутрь.
«Огнем полностью уничтожены дом на площади 48 квадратных метров и пристройка на площади 24 квадратных метра», — добавили в МЧС по Ярославской области.
В МЧС по Ярославской области напомнили, что с печным оборудованием нужно обращаться аккуратно.
Ранее во Фрунзенском районе Ярославля начался пожар. Пламя охватило двухэтажный деревянный дом.