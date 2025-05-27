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Происшествия В Китае произошел взрыв на заводе едких химикатов — кадры

В Китае произошел взрыв на заводе едких химикатов — кадры

На предприятии работали сотни человек

1 747
3 комментария
В небо поднялся серо-оранжевый дым | Источник: Dannie Peng / SCMP В небо поднялся серо-оранжевый дым | Источник: Dannie Peng / SCMP

В небо поднялся серо-оранжевый дым

Источник:

Dannie Peng / SCMP

На химическом заводе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd., который находится в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая, прогремел взрыв. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). 

Компания Shandong Youdao Chemical основана в августе 2019 года. Она разрабатывает, производит и продает пестициды, фармацевтические препараты и другие химические продукты. Компания также является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса. В ней трудится порядка 300 сотрудников. 

Хлорпирифос — это фосфорорганический инсектицид. Он используется для уничтожения различных насекомых-вредителей, включая клещей, муравьев, тараканов, термитов.

Последствия взрыва в Китае

Источник:

SHOT / Telegram

В настоящее время ведутся спасательные работы и оказывается медицинская помощь пострадавшим, сообщает государственная телекомпания CCTV. На месте происшествия уже работают пожарные и спасатели в количестве 232 специалистов с привлечением 55 единиц техники. Число жертв пока неизвестно. 

На видео, распространяемых в китайских социальных сетях, видно, как серый и оранжевый дым поднимается вверх. После громкого хлопка в соседних домах вылетели окна, отмечает SCMP. Один из местных жителей отметил, что его дом начал трястись. Улицы усеяны осколками. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Взрыв Китай Химикаты Последствия
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Комментарии
3
с++
27 мая, 17:22
ну... если едкие то исключительно химикалии ... сразу так лампово и тепло на душе, словно очутился в Праге времён Рудольфа II...
Гость
27 мая, 19:49
пофигу, китайцев мильярды, еще нарожают.
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