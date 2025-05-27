В Китае произошел взрыв на заводе едких химикатов — кадры

В небо поднялся серо-оранжевый дым Источник: Dannie Peng / SCMP











На химическом заводе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd., который находится в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая, прогремел взрыв. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Компания Shandong Youdao Chemical основана в августе 2019 года. Она разрабатывает, производит и продает пестициды, фармацевтические препараты и другие химические продукты. Компания также является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса. В ней трудится порядка 300 сотрудников.

Хлорпирифос — это фосфорорганический инсектицид. Он используется для уничтожения различных насекомых-вредителей, включая клещей, муравьев, тараканов, термитов.

Последствия взрыва в Китае Источник: SHOT / Telegram

В настоящее время ведутся спасательные работы и оказывается медицинская помощь пострадавшим, сообщает государственная телекомпания CCTV. На месте происшествия уже работают пожарные и спасатели в количестве 232 специалистов с привлечением 55 единиц техники. Число жертв пока неизвестно.