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Происшествия Спецоперация на Украине Над российскими регионами уничтожили почти 1,5 тысячи дронов: РФ провела ответную атаку

Над российскими регионами уничтожили почти 1,5 тысячи дронов: РФ провела ответную атаку

Украину заподозрили в попытке срыва переговоров

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6 комментариев
Россия предупредила о продолжении атак | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUРоссия предупредила о продолжении атак | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Россия предупредила о продолжении атак

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Украина устроила серию атак, направленных на срыв мирных переговоров по урегулированию конфликта. Россия нанесла ответный удар. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«По инициативе Российской Федерации был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса», — отметили в Минобороны.

По данным военного ведомства, с 20 мая ВСУ кратно увеличили количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации. За это время уничтожили и перехватили 2331 дрон, включая 1465 вне зоны спецоперации. В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети. 

В ответ на эти действия ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами — исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В их числе: 

  • склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ;

  • пункты временной дислокации;

  • различные предприятия оборонной промышленности;

  • военные аэродромы;

  • радиолокационные станции ПВО;

  • машины боевого управления и пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot;

  • центры радиотехнической разведки и другие объекты.

Одна из мощных атак прошла ночью 24 мая. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по территории Украины. Целью стало предприятие, выпускающее ракетное оружие и ударные БПЛА.

В военном ведомстве предупредили, что российские военные продолжат наносить массированные и групповые удары в ответ на любые террористические атаки и провокации. Однако целями будут исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, подчеркнули в Минобороны РФ. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Удары по Украине Атака беспилотников Переговоры России и Украины
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Комментарии
6
Гость
27 мая, 12:27
Пока Украину поддерживает вся Европа, да и Америка , не согласятся они на все условия
Гость
27 мая, 13:08
1,5 тыщи дронов?Тужаться,тужаться, да не выходит каменный цветок.
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