Над российскими регионами уничтожили почти 1,5 тысячи дронов: РФ провела ответную атаку

Украина устроила серию атак, направленных на срыв мирных переговоров по урегулированию конфликта. Россия нанесла ответный удар. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«По инициативе Российской Федерации был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса», — отметили в Минобороны.
По данным военного ведомства, с 20 мая ВСУ кратно увеличили количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации. За это время уничтожили и перехватили 2331 дрон, включая 1465 вне зоны спецоперации. В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.
В ответ на эти действия ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами — исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В их числе:
склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ;
пункты временной дислокации;
различные предприятия оборонной промышленности;
военные аэродромы;
радиолокационные станции ПВО;
машины боевого управления и пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot;
центры радиотехнической разведки и другие объекты.
Одна из мощных атак прошла ночью 24 мая. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по территории Украины. Целью стало предприятие, выпускающее ракетное оружие и ударные БПЛА.
В военном ведомстве предупредили, что российские военные продолжат наносить массированные и групповые удары в ответ на любые террористические атаки и провокации. Однако целями будут исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, подчеркнули в Минобороны РФ.