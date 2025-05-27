Над российскими регионами уничтожили почти 1,5 тысячи дронов: РФ провела ответную атаку

Россия предупредила о продолжении атак Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Украина устроила серию атак, направленных на срыв мирных переговоров по урегулированию конфликта. Россия нанесла ответный удар. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«По инициативе Российской Федерации был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса», — отметили в Минобороны.

По данным военного ведомства, с 20 мая ВСУ кратно увеличили количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации. За это время уничтожили и перехватили 2331 дрон, включая 1465 вне зоны спецоперации. В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.

В ответ на эти действия ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами — исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В их числе:

склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ;

пункты временной дислокации;

различные предприятия оборонной промышленности;

военные аэродромы;

радиолокационные станции ПВО;

машины боевого управления и пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot;

центры радиотехнической разведки и другие объекты.

Одна из мощных атак прошла ночью 24 мая. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по территории Украины. Целью стало предприятие, выпускающее ракетное оружие и ударные БПЛА.