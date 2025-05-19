Сбрасывает десятки тонн воды каждый день. Командир Ил-76 рассказал, как борется с лесными пожарами в разных регионах

Командир Ил-76 МЧС Игорь Орлов Источник: Pilot Orlov / T.me











Игорь Орлов — командир воздушного судна Ил-76 МЧС, который прямо сейчас работает на забайкальских пожарах и каждый день сбрасывает на них десятки тонн воды. Он родом из поселка Серышево Амурской области, живет в Подмосковье, но работает в пожароопасный период в разных регионах России. Наши коллеги из CHITA.RU поговорили с ним о профессии, пользе самого тушения, внутренних условиях работы и о том, как он вообще попал в эту интересную профессию.

— Тушить пожары на Ил-76 — это была ваша цель, или вы изначально планировали идти в гражданскую авиацию?

— В прошлом я военный летчик, как и мой отец. Так что можно сказать, что я продолжаю семейную династию. Окончил я Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков в 2010 году. Летал на транспортных самолетах.

После ухода в запас в 2019 году я думал пойти в гражданскую авиацию. Но в тот момент пандемия практически парализовала пассажирские перевозки, и пилотов туда почти не брали. Еще курсантом я летал на Ил-76 и решил попробовать себя в авиации МЧС. Подал резюме, по всем критериям подошел и в 2020 году стал вторым пилотом в Авиационно-спасательной компании МЧС России. В 2022-м меня назначили командиром воздушного судна. Так что это не была цель с самого начала, но это точно выбор осознанный и правильный. И я рад быть частью такой надежной и профессиональной команды.

— Что входит в круг ваших задач?

— Командир отвечает за весь полет: от подготовки до посадки и разбора полетов после окончания выполнения задания. Это и анализ погодных условий, и контроль всех этапов полета, и принятие решений в нештатных ситуациях. Кроме управления самолетом я координирую действия экипажа, контролирую безопасность и слежу за тем, чтобы всё происходило по регламенту, особенно в таких условиях, как тушение пожаров.

Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











— Как устроена работа экипажа? Правда, что на борту семь человек?

— Вообще, минимальный состав экипажа — пять человек: командир корабля, второй пилот, штурман, бортинженер и бортрадист. В основном при обычных вылетах экипаж состоит из семи человек: командир, второй пилот, штурман, бортинженер, бортрадист и два бортовых оператора. Но при выполнении задач по тушению пожаров к нам добавляется еще один оператор — получается восемь человек.

Кроме того, с нами всегда работают два авиационных техника. Они находятся на земле и обеспечивают техническую готовность самолета, проводят обслуживание между рейсами. Без них никак.

Командир воздушного судна отвечает за общее управление полетом, принятие ключевых решений и безопасность экипажа и борта. Можно сказать, за всё отвечает командир.

Второй пилот помогает командиру в управлении самолетом, контролирует приборы, при необходимости ведет радиообмен. Ведет летную документацию.

Штурман рассчитывает маршрут, контролирует навигацию, ведет все навигационные расчеты и прокладывает маршрут полета, ведет контроль пути по направлению.

Бортовой инженер следит за техническим состоянием систем самолета в полете и управляет их работой.

Бортовой радист ведет радиосвязь, принимает и передает сообщения, обеспечивает связь с наземными службами.

Бортовые операторы выполняют загрузку и выгрузку грузов, работают с техникой при самоходной погрузке, а во время тушения пожаров заправляют ВАП-2 (выливной авиационный прибор. — Прим. ред.) водой и в полете по команде открывают створки для сброса воды. Это если кратко.

— Какой пожар был самым трудным в вашей практике? Это Забайкалье?

— Забайкалье действительно запомнится, так как есть много нюансов при работе тут: низкие температуры, горная и холмистая местность, порывистый ветер, плотный дым в районах, где необходимо выполнить сброс воды на пожар. Поэтому мы постоянно следим за метеоусловиями, анализируем прогнозы. Иногда техника готова, экипаж готов, очаг активный, а взлететь нельзя.

— Вы ощущаете свою пользу?

— Да, абсолютно. Особенно когда видишь, что удалось остановить распространение огня, поддержать наземные силы, защитить населенные пункты. Это дает внутреннее удовлетворение не показное, а настоящее. Работаешь не зря.

— А если метеоусловия не позволяют вылететь? Каково это — быть готовым и не иметь возможности взлететь?

— Это тяжело. Ты знаешь, что твоя помощь нужна, самолет заправлен, экипаж наготове, но взлететь нельзя. В такие моменты важно помнить: авиация не про эмоции, а про безопасность. Если условия не позволяют выполнить полет, нужно дождаться окна и вылететь тогда, когда можно будет сработать эффективно и без риска.

Работа Ил-76 Источник: Руслан Симушин / CHITA.RU

— Насколько эффективен сброс воды с воздуха? Не испаряется ли она до земли?

— Необходимо сброс выполнять грамотно — по высоте, по точке, по линии пожара, — тогда эффективность будет высокая. Ил-76 способен сбрасывать до 42 тонн воды за один заход с помощью ВАП-2. Это не всегда финальный удар по пожару, но мощная поддержка для наземных подразделений и способ локализовать распространение огня. Важно работать в комплексе, одной командой на земле и с воздуха.

Момент сброса воды Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











— Откуда берете воду для заправки?

— В разных регионах по-разному. В Чите, например, воду подвозят пожарные машины. Заправка может занять около 30 минут. Всё зависит от логистики и условий на аэродроме.

— Вы ведете канал в Telegram — Pilot Orlov. Руководство не против?

— Нет, всё, что я публикую, проходит через фильтр здравого смысла. Я не раскрываю то, что не положено, не критикую, не выношу внутренние процессы. Моя цель — показать профессию изнутри, с уважением. Хочется, чтобы люди понимали, кто работает в этой сфере и за счет чего всё это держится.

— Если бы не авиация, кем бы вы стали?

— Наверное, ушел бы в спорт. Я серьезно занимался баскетболом, даже думал связать с ним профессиональную жизнь. Сейчас продолжаю играть в команде, хожу на тренировки, помогаю развивать и популяризировать этот спорт у детей. Но авиация — это уже часть меня, и я не представляю себя в другой профессии.

— Расскажете немного о своей обычной жизни?

— Женат, у нас трое детей. Старший сын — Никита, ему 12, младший — Данила, 9 лет. Совсем недавно родилась дочка Агния, ей скоро исполнится 5 месяцев. Из увлечений — баскетбол. Играю в городской команде «Каскад». Поддерживаю развитие детских секций.