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Происшествия Авария в Ярославле вызвала пробку: стали известны подробности происшествия

Авария в Ярославле вызвала пробку: стали известны подробности происшествия

Столкнулись две легковушки

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4 комментария
Пробка в Ярославле образовалась в результате аварии | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramПробка в Ярославле образовалась в результате аварии | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Пробка в Ярославле образовалась в результате аварии

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Днем, 10 мая, в Ярославле образовалась пробка. Она появилась из-за аварии, которая произошла около часа дня. Как стало известно 76.RU, ДТП произошло на перекрестке Московского проспекта и Малой Пролетарской. Столкнулись автомобили «Форд» и «Шевроле».

«Предварительно, без пострадавших», — сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по Ярославской области.

Из-за аварии образовалась пробка | Источник: «Яндекс Карты»Из-за аварии образовалась пробка | Источник: «Яндекс Карты»

Из-за аварии образовалась пробка

Источник:

«Яндекс Карты»

На дороге образовалась пробка. Судя по сервису «Яндекс Карты» встал участок Московского проспекта после поворота на Малую Пролетарскую. Некоторые участки дороги окрасились в бардовый и красный цвет.

Благодаря видео от очевидцев видно, как после столкновения пострадали оба автомобиля. Вокруг них на участке дороги лежат детали и части от машин, которые могли отвалиться и отлететь после удара.

Авария в Ярославле привела к пробке

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

В праздник 9 Мая, в Ярославле сотрудники полиции задержали двух мужчин. Как сообщили 76.RU в пресс-службе УМВД по Ярославской области, они совершили противоправные действия.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Авария ДТП Пробка
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Комментарии
4
Инженер1
41 минута
"окрасились в бардовый и красный цвет." О сколько нам открытий чудных!
Гость
52 минуты
Бардовый. Ну перебор уже, жертвы егэ, не позорьтесь
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