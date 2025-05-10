Авария в Ярославле вызвала пробку: стали известны подробности происшествия

Пробка в Ярославле образовалась в результате аварии Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram











Днем, 10 мая, в Ярославле образовалась пробка. Она появилась из-за аварии, которая произошла около часа дня. Как стало известно 76.RU, ДТП произошло на перекрестке Московского проспекта и Малой Пролетарской. Столкнулись автомобили «Форд» и «Шевроле».

«Предварительно, без пострадавших», — сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по Ярославской области.

Из-за аварии образовалась пробка Источник: «Яндекс Карты»











На дороге образовалась пробка. Судя по сервису «Яндекс Карты» встал участок Московского проспекта после поворота на Малую Пролетарскую. Некоторые участки дороги окрасились в бардовый и красный цвет.

Благодаря видео от очевидцев видно, как после столкновения пострадали оба автомобиля. Вокруг них на участке дороги лежат детали и части от машин, которые могли отвалиться и отлететь после удара.

Авария в Ярославле привела к пробке Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram