Авария в Ярославле вызвала пробку: стали известны подробности происшествия

Днем, 10 мая, в Ярославле образовалась пробка. Она появилась из-за аварии, которая произошла около часа дня. Как стало известно 76.RU, ДТП произошло на перекрестке Московского проспекта и Малой Пролетарской. Столкнулись автомобили «Форд» и «Шевроле».
«Предварительно, без пострадавших», — сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по Ярославской области.
На дороге образовалась пробка. Судя по сервису «Яндекс Карты» встал участок Московского проспекта после поворота на Малую Пролетарскую. Некоторые участки дороги окрасились в бардовый и красный цвет.
Благодаря видео от очевидцев видно, как после столкновения пострадали оба автомобиля. Вокруг них на участке дороги лежат детали и части от машин, которые могли отвалиться и отлететь после удара.
В праздник 9 Мая, в Ярославле сотрудники полиции задержали двух мужчин. Как сообщили 76.RU в пресс-службе УМВД по Ярославской области, они совершили противоправные действия.