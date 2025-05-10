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Полиция задержала двух нарушителей в Ярославле в праздничный день: причина

Рассказываем, что произошло

1 614
2 комментария
В Ярославле задержали | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramВ Ярославле задержали | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

В Ярославле задержали

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

Вечером, в праздник 9 Мая, в Ярославле на улице Первомайской сотрудники полиции задержали двух мужчин. Как сообщили 76.RU в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по Ярославской области, они совершили противоправные действия.

«Граждане доставлены в отдел полиции, в настоящее время они задержаны в административном порядке. На основании собранных правоохранителями материалов будет принято обоснованное законом решение», — рассказали в пресс-службе УМВД по области.

В Ярославле задержали мужчину | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramВ Ярославле задержали мужчину | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

В Ярославле задержали мужчину

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

Очевидцы сообщают, что у задержанного был с собой маркер для рисования. В социальных сетях предполагают, что он мог что-то нарисовать.

«Теперь понятно, почему маркер на асфальте валяется», — пишет подписчик телеграм-канала «Подслушано в Ярославле» в комментариях.

В ночь с 7 на 8 мая в Ярославле вспыхнул огонь. Около полуночи к месту происшествия стянулись пожарные машины. Стали известны подробности возгорания.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Жуть 😁😂😄!
Гость
1 час
Нужно пробить серийный номер маркера. Узнать владельца... :)
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