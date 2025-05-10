Полиция задержала двух нарушителей в Ярославле в праздничный день: причина

Вечером, в праздник 9 Мая, в Ярославле на улице Первомайской сотрудники полиции задержали двух мужчин. Как сообщили 76.RU в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по Ярославской области, они совершили противоправные действия.
«Граждане доставлены в отдел полиции, в настоящее время они задержаны в административном порядке. На основании собранных правоохранителями материалов будет принято обоснованное законом решение», — рассказали в пресс-службе УМВД по области.
Очевидцы сообщают, что у задержанного был с собой маркер для рисования. В социальных сетях предполагают, что он мог что-то нарисовать.
«Теперь понятно, почему маркер на асфальте валяется», — пишет подписчик телеграм-канала «Подслушано в Ярославле» в комментариях.
В ночь с 7 на 8 мая в Ярославле вспыхнул огонь. Около полуночи к месту происшествия стянулись пожарные машины. Стали известны подробности возгорания.