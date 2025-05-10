Полиция задержала двух нарушителей в Ярославле в праздничный день: причина

В Ярославле задержали Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram











Вечером, в праздник 9 Мая, в Ярославле на улице Первомайской сотрудники полиции задержали двух мужчин. Как сообщили 76.RU в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по Ярославской области, они совершили противоправные действия.

«Граждане доставлены в отдел полиции, в настоящее время они задержаны в административном порядке. На основании собранных правоохранителями материалов будет принято обоснованное законом решение», — рассказали в пресс-службе УМВД по области.

В Ярославле задержали мужчину Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

Очевидцы сообщают, что у задержанного был с собой маркер для рисования. В социальных сетях предполагают, что он мог что-то нарисовать.

«Теперь понятно, почему маркер на асфальте валяется», — пишет подписчик телеграм-канала «Подслушано в Ярославле» в комментариях.