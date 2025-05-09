НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

штиль.

 750мм 40%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,86
EUR 92,14
От БПЛА пострадал экс-прокурор
День Победы: трансляция
9 Мая в Ярославле: программа
Ярославцы - участники ВОВ
Не работают терминалы
Семья застряла в аэропорту
Погода в Ярославле
Ярославцы — на ТВ
Афиша выходных
Происшествия В Таиланде опрокинулся туристический автобус, пострадали 36 человек: новости 9 мая

В Таиланде опрокинулся туристический автобус, пострадали 36 человек: новости 9 мая

Что произошло за сутки

110
Написать комментарий
Пассажиры предполагают, что водитель уснул за рулем | Источник: Bangkok PostПассажиры предполагают, что водитель уснул за рулем | Источник: Bangkok Post

Пассажиры предполагают, что водитель уснул за рулем

Источник:

Bangkok Post

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 мая.

Россияне отпраздновали День Победы

Сегодня Россия отметила 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К параду на Красной площади было приковано внимание не только страны, но и всего мира, так как на празднование в Москву приехали лидеры 27 стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на парад

Источник:

РЕН ТВ

Владимир Путин встречает премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главу Сербской Республики Милорада Додика

Источник:

РЕН ТВ

Президент России Владимир Путин выступил с поздравительной речью, которая поразила европейские СМИ.

Владимир Путин почтил память героев ВОВ и поздравил всех с 80-летней годовщиной Победы

Источник:

Kremlin.ru

В газете The Washington Post даже вышла статья с заголовком: «Россия демонстрирует уверенность на параде, посвященном 80-летию разгрома нацистов». А немецкий журнал Der Spiegel был потрясен образцами военной техники, участвовавшей в параде. Особенно журналистов поразила демонстрация беспилотников, баллистических ракет, а также современной артиллерии.

Халифа Хафтар | Источник: прямая трансляция ТАСС от 09.05.2025Халифа Хафтар | Источник: прямая трансляция ТАСС от 09.05.2025

Халифа Хафтар

Источник:

прямая трансляция ТАСС от 09.05.2025

Как прошел парад Победы на Красной площади, мы показывали в нашей онлайн-трансляции.

Кроме того, президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — поздравили друг друга с Днем Победы через своих помощников.

В России заработал реестр повесток

После тестового режима в России официально заработал реестр повесток. Через этот реестр пользователям предлагают проверить повестки на свое имя, а организациям — направить сведения.

Однако на портале почти сразу возник сбой, а пользователям не удавалось воспользоваться функциями, пишут наши коллеги с «Фонтанки».

Реестр воинского учета — это база данных, которая хранит информацию о военнообязанных гражданах России. В этой системе содержатся Ф. И. О., дата рождения, пол, гражданство, данные паспорта, ИНН, СНИЛС, место жительства или пребывания, данные о здоровье, образовании, работе, семье, военном билете, учебе, имуществе, транспорте, отсрочке, судимостях и повестках. Перечень данных, которые входят в реестр, насчитывает 50 пунктов.

Войти в реестр можно, если у человека имеется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Если ее нет, то стоит зарегистрироваться. Подробнее об этом мы рассказывали в карточках.

В Воронежской области случился взрыв

В Воронежской области 9 мая несколько человек пострадали из-за взрыва. По информации пресс-службы правительства региона, инцидент случился из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом.

Как отмечают наши коллеги с Voronezh1.ru, по предварительным данным, погибших, разрушений и угрозы населению нет. Оперативные службы проводят проверку по факту случившегося на месте происшествия.

Россияне массово скупают на маркетплейсах временные виниры

Жители России нашли альтернативу лечению зубов у стоматолога. Теперь они скупают на маркетплейсах «универсальные виниры» за 500 рублей.

Временные пломбы придумали, чтобы в экстренных случаях заклеивать «дырки» в зубах. Однако россияне изобрели им новое применение: теперь за 500 рублей можно стать обладателем голливудской улыбки.

Пользователи делятся впечатлениями от покупки

Источник:

Baza / Telegram

Большинство обладателей такой улыбки отмечает, что разговаривать с ними невозможно, а вот смеяться можно.

Пользователи делятся впечатлениями от покупки

Источник:

Baza / Telegram

ДТП с туристическим автобусом в Таиланде

В Таиланде случилась авария с туристическим автобусом. Транспортное средство на высокой скорости врезалось в разделительное ограждение на дороге в районе Бан-Пхай в Хонкэне. В результате аварии пострадали 36 человек.

«Автобус компании Chan Tour с номерными знаками 10-7853 Кхон Каен был обнаружен опрокинутым на бок на пониженной разделительной полосе, многие пассажиры оказались в ловушке внутри», — сообщает Bangkok Post.

Спасатели освобождали людей, находившихся в опрокинутом автобусе, с помощью специальных инструментов. Пострадавшие считают, что авария произошла по вине водителя, который мог уснуть за рулем и не справиться с управлением.

Пока неясно, были ли среди пассажиров россияне. Оперативные службы проводят расследование по факту случившегося.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Таиланд Туризм Происшествие
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Можно ли есть киви натощак? Диетолог из Ярославля развеяла 10 популярных мифов про еду и алкоголь
Евгения Жарикова
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
Про наши «пестюны». Автожурналист — о диком и первобытном китайском маркетинге
Артем Краснов
Мнение
«Дешевле, чем две недели в Турции». Как программист отправился в Непал и покорил Гималаи
Павел Кошкин
Мнение
«Основная наша боль — это зарплата»: откровенный монолог полицейского о рабочих буднях
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление