В Таиланде опрокинулся туристический автобус, пострадали 36 человек: новости 9 мая

Пассажиры предполагают, что водитель уснул за рулем Источник: Bangkok Post











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 мая.

Россияне отпраздновали День Победы

Сегодня Россия отметила 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К параду на Красной площади было приковано внимание не только страны, но и всего мира, так как на празднование в Москву приехали лидеры 27 стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на парад Источник: РЕН ТВ

Владимир Путин встречает премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главу Сербской Республики Милорада Додика Источник: РЕН ТВ

Президент России Владимир Путин выступил с поздравительной речью, которая поразила европейские СМИ.

Владимир Путин почтил память героев ВОВ и поздравил всех с 80-летней годовщиной Победы Источник: Kremlin.ru

В газете The Washington Post даже вышла статья с заголовком: «Россия демонстрирует уверенность на параде, посвященном 80-летию разгрома нацистов». А немецкий журнал Der Spiegel был потрясен образцами военной техники, участвовавшей в параде. Особенно журналистов поразила демонстрация беспилотников, баллистических ракет, а также современной артиллерии.

Халифа Хафтар Источник: прямая трансляция ТАСС от 09.05.2025











Как прошел парад Победы на Красной площади, мы показывали в нашей онлайн-трансляции.

Кроме того, президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — поздравили друг друга с Днем Победы через своих помощников.

В России заработал реестр повесток

После тестового режима в России официально заработал реестр повесток. Через этот реестр пользователям предлагают проверить повестки на свое имя, а организациям — направить сведения.

Однако на портале почти сразу возник сбой, а пользователям не удавалось воспользоваться функциями, пишут наши коллеги с «Фонтанки».

Реестр воинского учета — это база данных, которая хранит информацию о военнообязанных гражданах России. В этой системе содержатся Ф. И. О., дата рождения, пол, гражданство, данные паспорта, ИНН, СНИЛС, место жительства или пребывания, данные о здоровье, образовании, работе, семье, военном билете, учебе, имуществе, транспорте, отсрочке, судимостях и повестках. Перечень данных, которые входят в реестр, насчитывает 50 пунктов.

Войти в реестр можно, если у человека имеется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Если ее нет, то стоит зарегистрироваться. Подробнее об этом мы рассказывали в карточках.

В Воронежской области случился взрыв

В Воронежской области 9 мая несколько человек пострадали из-за взрыва. По информации пресс-службы правительства региона, инцидент случился из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом.

Как отмечают наши коллеги с Voronezh1.ru, по предварительным данным, погибших, разрушений и угрозы населению нет. Оперативные службы проводят проверку по факту случившегося на месте происшествия.

Россияне массово скупают на маркетплейсах временные виниры

Жители России нашли альтернативу лечению зубов у стоматолога. Теперь они скупают на маркетплейсах «универсальные виниры» за 500 рублей.

Временные пломбы придумали, чтобы в экстренных случаях заклеивать «дырки» в зубах. Однако россияне изобрели им новое применение: теперь за 500 рублей можно стать обладателем голливудской улыбки.

Пользователи делятся впечатлениями от покупки Источник: Baza / Telegram

Большинство обладателей такой улыбки отмечает, что разговаривать с ними невозможно, а вот смеяться можно.

Пользователи делятся впечатлениями от покупки Источник: Baza / Telegram

ДТП с туристическим автобусом в Таиланде

В Таиланде случилась авария с туристическим автобусом. Транспортное средство на высокой скорости врезалось в разделительное ограждение на дороге в районе Бан-Пхай в Хонкэне. В результате аварии пострадали 36 человек.

«Автобус компании Chan Tour с номерными знаками 10-7853 Кхон Каен был обнаружен опрокинутым на бок на пониженной разделительной полосе, многие пассажиры оказались в ловушке внутри», — сообщает Bangkok Post.

Спасатели освобождали людей, находившихся в опрокинутом автобусе, с помощью специальных инструментов. Пострадавшие считают, что авария произошла по вине водителя, который мог уснуть за рулем и не справиться с управлением.