В Таиланде опрокинулся туристический автобус, пострадали 36 человек: новости 9 мая

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 мая.
Россияне отпраздновали День Победы
Сегодня Россия отметила 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К параду на Красной площади было приковано внимание не только страны, но и всего мира, так как на празднование в Москву приехали лидеры 27 стран.
Президент России Владимир Путин выступил с поздравительной речью, которая поразила европейские СМИ.
В газете The Washington Post даже вышла статья с заголовком: «Россия демонстрирует уверенность на параде, посвященном 80-летию разгрома нацистов». А немецкий журнал Der Spiegel был потрясен образцами военной техники, участвовавшей в параде. Особенно журналистов поразила демонстрация беспилотников, баллистических ракет, а также современной артиллерии.
Как прошел парад Победы на Красной площади, мы показывали в нашей онлайн-трансляции.
Кроме того, президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — поздравили друг друга с Днем Победы через своих помощников.
В России заработал реестр повесток
После тестового режима в России официально заработал реестр повесток. Через этот реестр пользователям предлагают проверить повестки на свое имя, а организациям — направить сведения.
Однако на портале почти сразу возник сбой, а пользователям не удавалось воспользоваться функциями, пишут наши коллеги с «Фонтанки».
Реестр воинского учета — это база данных, которая хранит информацию о военнообязанных гражданах России. В этой системе содержатся Ф. И. О., дата рождения, пол, гражданство, данные паспорта, ИНН, СНИЛС, место жительства или пребывания, данные о здоровье, образовании, работе, семье, военном билете, учебе, имуществе, транспорте, отсрочке, судимостях и повестках. Перечень данных, которые входят в реестр, насчитывает 50 пунктов.
Войти в реестр можно, если у человека имеется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Если ее нет, то стоит зарегистрироваться. Подробнее об этом мы рассказывали в карточках.
В Воронежской области случился взрыв
В Воронежской области 9 мая несколько человек пострадали из-за взрыва. По информации пресс-службы правительства региона, инцидент случился из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом.
Как отмечают наши коллеги с Voronezh1.ru, по предварительным данным, погибших, разрушений и угрозы населению нет. Оперативные службы проводят проверку по факту случившегося на месте происшествия.
Россияне массово скупают на маркетплейсах временные виниры
Жители России нашли альтернативу лечению зубов у стоматолога. Теперь они скупают на маркетплейсах «универсальные виниры» за 500 рублей.
Временные пломбы придумали, чтобы в экстренных случаях заклеивать «дырки» в зубах. Однако россияне изобрели им новое применение: теперь за 500 рублей можно стать обладателем голливудской улыбки.
Большинство обладателей такой улыбки отмечает, что разговаривать с ними невозможно, а вот смеяться можно.
ДТП с туристическим автобусом в Таиланде
В Таиланде случилась авария с туристическим автобусом. Транспортное средство на высокой скорости врезалось в разделительное ограждение на дороге в районе Бан-Пхай в Хонкэне. В результате аварии пострадали 36 человек.
«Автобус компании Chan Tour с номерными знаками 10-7853 Кхон Каен был обнаружен опрокинутым на бок на пониженной разделительной полосе, многие пассажиры оказались в ловушке внутри», — сообщает Bangkok Post.
Спасатели освобождали людей, находившихся в опрокинутом автобусе, с помощью специальных инструментов. Пострадавшие считают, что авария произошла по вине водителя, который мог уснуть за рулем и не справиться с управлением.
Пока неясно, были ли среди пассажиров россияне. Оперативные службы проводят расследование по факту случившегося.