ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, пострадал замгубернатора — кадры

В Белгороде беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал здание правительства. В момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Лоренц. Также пострадал сотрудник Росгвардии. Подробности о происшествии в День 80-летия Победы рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате атаки ранены два человека. В момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Александрович Лоренц. У него сотрясение и акубаротравма», — рассказал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.
Акубаротравма — это повреждение структур среднего и внутреннего уха вследствие воздействия резкого перепада давления и звуков высокой интенсивности. Возникает при кратковременном или длительном воздействии сильных звуков (например, взрывы, громкие выстрелы).
Замгубернатора осмотрели врачи областной клинической больницы, после возложения цветов к Вечному огню. По информации Гладкова, Лоренц продолжит лечение амбулаторно.
Кроме того, слепое осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии. Сейчас пострадавший находится в госпитале, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Примечательно, что атаки ВСУ продолжаются несмотря не объявленное Россией трехдневное перемирие. При этом Россия строго соблюдает режим прекращения огня. В том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Накануне в небе над Киевом и другими крупными городами Украины воцарилась тишина.
А вот Киев уже более 5 тысяч раз нарушил перемирие. По информации Минобороны РФ, по всей линии боевого соприкосновения ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск. Помимо этого ВСУ осуществили 3502 удара и сброса боеприпасов с БПЛА.