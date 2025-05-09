ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, пострадал замгубернатора — кадры

Во время удара ВСУ по зданию Белгородской области пострадали два человека, один из них с осколочным ранением доставлен в больницу Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











В Белгороде беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал здание правительства. В момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Лоренц. Также пострадал сотрудник Росгвардии. Подробности о происшествии в День 80-летия Победы рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки ранены два человека. В момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Александрович Лоренц. У него сотрясение и акубаротравма», — рассказал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.

Акубаротравма — это повреждение структур среднего и внутреннего уха вследствие воздействия резкого перепада давления и звуков высокой интенсивности. Возникает при кратковременном или длительном воздействии сильных звуков (например, взрывы, громкие выстрелы).

Момент удара беспилотника ВСУ по зданию правительства Белгородской области Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Замгубернатора осмотрели врачи областной клинической больницы, после возложения цветов к Вечному огню. По информации Гладкова, Лоренц продолжит лечение амбулаторно.

Кроме того, слепое осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии. Сейчас пострадавший находится в госпитале, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Последствия удара БПЛА самолетного типа по зданию правительства Белгородской области Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Примечательно, что атаки ВСУ продолжаются несмотря не объявленное Россией трехдневное перемирие. При этом Россия строго соблюдает режим прекращения огня. В том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Накануне в небе над Киевом и другими крупными городами Украины воцарилась тишина.