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Происшествия ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, пострадал замгубернатора — кадры

ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, пострадал замгубернатора — кадры

Украина уже 5 тысяч раз нарушила режим прекращения огня

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4 комментария
Во время удара ВСУ по зданию Белгородской области пострадали два человека, один из них с осколочным ранением доставлен в больницу | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВо время удара ВСУ по зданию Белгородской области пострадали два человека, один из них с осколочным ранением доставлен в больницу | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Во время удара ВСУ по зданию Белгородской области пострадали два человека, один из них с осколочным ранением доставлен в больницу

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Белгороде беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал здание правительства. В момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Лоренц. Также пострадал сотрудник Росгвардии. Подробности о происшествии в День 80-летия Победы рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки ранены два человека. В момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Александрович Лоренц. У него сотрясение и акубаротравма», — рассказал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.

Акубаротравма — это повреждение структур среднего и внутреннего уха вследствие воздействия резкого перепада давления и звуков высокой интенсивности. Возникает при кратковременном или длительном воздействии сильных звуков (например, взрывы, громкие выстрелы).

Момент удара беспилотника ВСУ по зданию правительства Белгородской области

Источник:

Настоящий Гладков / Telegram

Замгубернатора осмотрели врачи областной клинической больницы, после возложения цветов к Вечному огню. По информации Гладкова, Лоренц продолжит лечение амбулаторно.

Кроме того, слепое осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии. Сейчас пострадавший находится в госпитале, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Последствия удара БПЛА самолетного типа по зданию правительства Белгородской области

Источник:

Настоящий Гладков / Telegram

Примечательно, что атаки ВСУ продолжаются несмотря не объявленное Россией трехдневное перемирие. При этом Россия строго соблюдает режим прекращения огня. В том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Накануне в небе над Киевом и другими крупными городами Украины воцарилась тишина.

А вот Киев уже более 5 тысяч раз нарушил перемирие. По информации Минобороны РФ, по всей линии боевого соприкосновения ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск. Помимо этого ВСУ осуществили 3502 удара и сброса боеприпасов с БПЛА.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ВСУ Беспилотник Белгород 9 Мая
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Комментарии
4
Гость
19 минут
видимо из белгородщины летит на харьковщину и обратно
Гость
20 минут
Украина шашлычное перемирье не объявляла
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