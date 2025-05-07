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Происшествия Спецоперация на Украине Россию атаковали 524 беспилотника перед началом перемирия

Россию атаковали 524 беспилотника перед началом перемирия

Украина наносила удары не только дронами, но и ракетами

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16 комментариев
Украина использовала дроны самолетного типа | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUУкраина использовала дроны самолетного типа | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Украина использовала дроны самолетного типа

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Над Россией и в зоне спецоперации сбили 524 украинских беспилотника за день до начала временного перемирия перед празднованием Дня Победы. Об этом сообщили в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности „Нептун“, шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая. 

Украинский лидер Владимир Зеленский не поддержал эту инициативу и призвал прекратить боевые действия как минимум на месяц. Он заявил, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые решили приехать на парад в Москве. Зеленский также намекнул на возможные диверсии со стороны Украины. Он заявлял, что в Москве якобы «правильно переживают» из-за парада к 80-летию Победы.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотников Минобороны Частичное перемирие
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Комментарии
16
Гость
3 часа
видимо начался процесс денацификации россии
Гость
1 час
И хотите сказать, что небольшие дроны долетают до Москвы да Ярославля с Украины? Я сомневаюсь, да и какой-то военный сегодня утвердил, что дроны завозят фурами с узбекотаджикистана через казахстан, а потенциальные террористы уже здесь, их миллионами завозят,необразованных,со средневековым мышлением, прошедших вахабисткую школу и с гонором превосходства.
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