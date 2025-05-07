Россию атаковали 524 беспилотника перед началом перемирия

Украина использовала дроны самолетного типа Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Над Россией и в зоне спецоперации сбили 524 украинских беспилотника за день до начала временного перемирия перед празднованием Дня Победы. Об этом сообщили в Минобороны.



«Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности „Нептун“, шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая.