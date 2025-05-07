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Отменили авиарейсы
Происшествия Более 100 рейсов отменили, а аэропорты заполонили толпы людей: что известно о массовых перебоях в работе авиасообщения

Более 100 рейсов отменили, а аэропорты заполонили толпы людей: что известно о массовых перебоях в работе авиасообщения

Россиян просят проверять информацию о вылете заранее

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1 комментарий
Многие рейсы принял аэропорт Санкт-Петербурга | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Многие рейсы принял аэропорт Санкт-Петербурга | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Многие рейсы принял аэропорт Санкт-Петербурга

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Авиакомпании задерживают и отменяют рейсы. Люди вынуждены часами ждать вылета. Что происходит после введения ограничения на полеты из-за атак беспилотников — в нашем материале.

«Аэрофлот» отменил 52 рейса из Москвы и 54 в направлении столицы, следует из онлайн-табло компании. Задержано более 140 рейсов из Москвы и обратно. Более 280 должны вылететь по расписанию, пишет «Интерфакс». Сюда входят рейсы «Аэрофлота» из/в аэропорта Шереметьево, а также рейсах дочерней компании «Россия» из Внуково.

В компании предупреждали об ограничениях на прилет и вылет воздушных судов.

«Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов. Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов», — сообщили в пресс-службе Аэрофлота. 

В авиакомпании рекомендовали следить за информацией на онлайн-табло и за объявлениями по громкой связи.

С похожим заявлением выступили в S7. Авиакомпания вынуждена оперативно корректировать расписание полетов. 

«Часть рейсов в аэропорту Домодедово отменена, некоторые рейсы перенаправлены на запасные аэродромы. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билетов или обменять билет на другие рейсы при наличии свободных мест», — отметили в S7 Airlines.

О проблемах предупредили и в других авиакомпаниях. Аэропорт Жуковский призвал граждан перед выездом уточнять статус рейса. В Домодедово также сообщили о возможных изменениях в расписании.

Москву ночью атаковали беспилотники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это и привело к сбоям в работе аэропортов. Приостановка произошла не только в столице, но и в Кирове, Нижнем Новгороде и Тамбове. Временные ограничения также вводились в воздушных гаванях Казани и Нижнекамска, позже они были сняты, сообщила Росавиации.

Пулково выступил в качестве запасной площадки и принял  перенаправленные рейсы. Именно там застрял певец Николай Басков. Он более семи часов сидит в самолете, который прилетел из Иркутска в Санкт-Петербург.

«Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь. Разгружают самолеты» — поделился певец. 

Самолет, на котором прилетел Басков не единственный. Люди часами ждут вылета как на борту, так и на территории аэропортов.

Рассказали о происходящем в одном видео

Источник:

Городские медиа

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Задержки рейсов Аэропорты Атака беспилотников
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Комментарии
1
Гость
6 часов
Авиакомпании задерживают и отменяют рейсы А ведь это всё убытки, причем немалые
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