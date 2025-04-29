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Происшествия «Стояли в толкучке и духоте»: в Ярославле собралась пробка из-за аварии с Porsche. Видео

«Стояли в толкучке и духоте»: в Ярославле собралась пробка из-за аварии с Porsche. Видео

Утром многие опоздали на работу

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На Ленинградском проспекте столкнулись Porsche и грузовик | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramНа Ленинградском проспекте столкнулись Porsche и грузовик | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

На Ленинградском проспекте столкнулись Porsche и грузовик

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Во вторник, 29 апреля, в Дзержинском районе Ярославля на пересечении улицы Елены Колесовой и Ленинградского проспекта произошла авария с иномаркой. ДТП случилось в 9:30. По данным полиции, на перекрестке столкнулись Porsche и грузовик.

«Утром Брагино еле тащилось! Очень неожиданная пробка, очень долго и медленно двигались. В это время многие ехали в автобусах на кладбище на Радоницу, все стояли в толкучке и духоте. Кто-то на работу опоздал», — сообщила читательница 76.RU Екатерина.

Судя по видео от очевидцев, у черного Porsche разбита передняя часть.

В Брагине столкнулись Porsche и грузовик

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

В районе аварии собралась пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», затор растянулся до проспекта Дзержинского. Участок дороги окрасился в бордовый и красный.

«Пострадавших нет», — сообщили 76.RU в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Из-за аварии образовалась пробка | Источник: Яндекс КартыИз-за аварии образовалась пробка | Источник: Яндекс Карты

Из-за аварии образовалась пробка

Источник:

Яндекс Карты

Ранее под Ярославлем поезд сбил 50-летнего пешехода. Как сообщили 76.RU в пресс-службе управления полиции на транспорте, от полученных травм мужчина скончался на месте.

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Авария ДТП Пробка
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