«Стояли в толкучке и духоте»: в Ярославле собралась пробка из-за аварии с Porsche. Видео

На Ленинградском проспекте столкнулись Porsche и грузовик Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram











Во вторник, 29 апреля, в Дзержинском районе Ярославля на пересечении улицы Елены Колесовой и Ленинградского проспекта произошла авария с иномаркой. ДТП случилось в 9:30. По данным полиции, на перекрестке столкнулись Porsche и грузовик.

«Утром Брагино еле тащилось! Очень неожиданная пробка, очень долго и медленно двигались. В это время многие ехали в автобусах на кладбище на Радоницу, все стояли в толкучке и духоте. Кто-то на работу опоздал», — сообщила читательница 76.RU Екатерина.

Судя по видео от очевидцев, у черного Porsche разбита передняя часть.

В Брагине столкнулись Porsche и грузовик Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В районе аварии собралась пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», затор растянулся до проспекта Дзержинского. Участок дороги окрасился в бордовый и красный.

«Пострадавших нет», — сообщили 76.RU в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Из-за аварии образовалась пробка Источник: Яндекс Карты









