Почему умерла Даша? Пять вопросов о внезапной смерти 33-летней россиянки во время отпуска в Таиланде

Неделю Даша провела в коме и умерла Источник: личная страница Дарьи во «ВКонтакте»











В Таиланде во время отпуска скончалась 33-летняя фотограф из Екатеринбурга Дарья Толстухина. Девушка отдыхала вместе с подругами. За несколько дней до вылета домой ей стало плохо, и 15 апреля она попала в больницу.

Местные врачи отказались помогать пациентке, пока ее лечение не будет оплачено. Близкие уверены: время, которое ушло на решение финансовых проблем, в итоге стоило Даше жизни.

Можно ли было спасти девушку — главный вопрос этой трагедии, но на него уже вряд ли кто-то сможет ответить. Но есть и другие — ответы на них собрали наши коллеги из E1.RU.

1. Что стало причиной смерти?

Родные говорят, что получили результаты анализов на наркотики. Их взяли, когда Даша поступила в больницу. Запрещенных веществ в крови у девушки не обнаружено.

«Кома после остановки сердца случилась из-за проблем, которые ранее не были диагностированы, она о них не знала», — рассказала Юлия, подруга Даши.

По словам подруг, в последние несколько дней Даша жаловалась, что у нее немеет рука, но к врачам она не обращалась. Апрель в Таиланде — самый жаркий месяц. Такая погода могла усугубить состояние ее здоровья.

«Даша не знала о болезни. Наша малышка отдыхала и не знала, что внутри нее уже запущена бомба замедленного действия и скоро нажмется спусковой крючок, который запустит необратимые последствия», — написала подруга девушки Анна.

Официальная причина смерти туристки — кардиомиопатия. Отец Даши рассказал, что раньше у дочери не было проблем со здоровьем.

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) — заболевание миокарда, характеризующееся развитием дилатации (растяжения) полостей сердца с возникновением систолической дисфункции, но без увеличения толщины стенок. Это весьма распространенное заболевание — его частота достигает 1:2500, это третья по частоте причина сердечной недостаточности.

2. Почему сразу не оказали помощь?

Когда Дашу доставили в больницу, врачи не оказали ей первую помощь. Об этом рассказала подруга Анна. Дело в том, что на лечение в клинике, куда попала туристка, не распространялась ее страховка. Медики ждали, когда их услуги оплатят.

«Сказали: „Сначала оплата — потом помощь“. У нас было с собой 200 долларов, их не приняли, сказали, [что принимают] только баты (7000 на КТ и 7500 на анализы). Столько у нас с собой не было в батах (курс тайской валюты к американской — около 33,5 к 1. — Прим. ред.). Пока мы ездили до отеля за деньгами, Даша просто лежала на каталке без помощи врачей 40 минут! Они и сыграли роль», — рассказала Анна.

Родные девушки считают, что время было упущено. У Даши развился отек мозга и легких.

3. Почему Дашу отключили от ИВЛ?

Несколько дней россиянка находилась в глубокой коме и дышала с помощью аппарата ИВЛ. Прогноз тайских врачей был неутешителен. Они говорили, что Даша не выживет и уже не придет в сознание, но семья настаивала на проведении дополнительных тестов на мозговую активность.

22 апреля состоялся консилиум, в который вошли российские и тайские медики. Они сошлись на том, что мозг пациентки умер, и отключили ее от ИВЛ. На следующий день Дарья скончалась.

4. Что будет с деньгами?

Когда Даша была еще жива, подруги объявили сбор средств на ее транспортировку из Таиланда. Они рассчитывали, что девушку доставят в Россию спецбортом и передадут нашим медикам.

На счет поступило более 2,5 миллиона рублей. После смерти туристки ее подруги рассказали, как распорядятся собранной суммой. Часть денег пойдет на перевозку тела домой и организацию прощания. Остаток друзья планируют отдать на благотворительность.

5. Как Дашу доставят домой?

Отец Даши получил свидетельство о смерти. Его уже перевели с тайского на английский язык, осталось только легализовать. Ориентировочно, тело девушки доставят на родину на этой неделе. Тогда семья назначит дату прощания.

Тела умерших за границей доставляют в Россию в грузовом отсеке рейсовых самолетов. В самолете должен обязательно находиться сопровождающий.