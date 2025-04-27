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Происшествия В огне погиб подросток: названа предварительная причина пожара в Ярославской области

В огне погиб подросток: названа предварительная причина пожара в Ярославской области

Трагедия случилась 26 апреля

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1 комментарий
В пожаре в частном доме погиб подросток | Источник: МЧС Ярославской области / TelrgramВ пожаре в частном доме погиб подросток | Источник: МЧС Ярославской области / Telrgram

В пожаре в частном доме погиб подросток

Источник:

МЧС Ярославской области / Telrgram

Следователи назвали предварительную причину смертельного пожара в Ярославской области — неисправность электропроводки. Происшествие случилось 26 апреля в 11:14 в селе Малая Брембола Переславского района. В огне погиб 15-летний мальчик.

После трагедии в СК возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Предварительно установлено, что 26 апреля, в утренние часы, произошло возгорание на первом этаже двухэтажного частного дома, пламя перекинулось на деревянную лестницу, ведущую на второй этаж, где в этот момент находился несовершеннолетний. Не смотря на реанимационные действия прибывших на место происшествия врачей подросток погиб», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Видео тушения

Источник:

МЧС Ярославской области / Telrgram

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Комментарии
1
Гость
6 часов
Горе, молодые должны жить. Соболезнования родителям. Растишь, растишь и такое несчастье.
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