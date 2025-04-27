В огне погиб подросток: названа предварительная причина пожара в Ярославской области

«Предварительно установлено, что 26 апреля, в утренние часы, произошло возгорание на первом этаже двухэтажного частного дома, пламя перекинулось на деревянную лестницу, ведущую на второй этаж, где в этот момент находился несовершеннолетний. Не смотря на реанимационные действия прибывших на место происшествия врачей подросток погиб», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.