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Происшествия Пожар в котельной: в Ярославской области в огне погиб 15-летний мальчик

Пожар в котельной: в Ярославской области в огне погиб 15-летний мальчик

Первая информация о ЧП

4 465
8 комментариев
В пожаре в частном доме погиб подросток | Источник: МЧС Ярославской области / TelrgramВ пожаре в частном доме погиб подросток | Источник: МЧС Ярославской области / Telrgram

В пожаре в частном доме погиб подросток

Источник:

МЧС Ярославской области / Telrgram

15-летний мальчик погиб при пожаре в котельной частного дома в Ярославской области. Происшествие случилось 26 апреля в 11:14 в селе Малая Брембола Переславского района.

По информации пожарных, котельная находилась в деревянной пристройке к коттеджу. По словам очевидцев, огонь очень быстро охватил помещение.

«В результате возгорания уничтожена пристройка на всей площади, а также повреждена лестница на второй этаж, закопчены стены и повреждена внутренняя отделка дома на площади 160 квадратных метров. Огнеборцы нашли погибшего 15-летнего мальчика», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Видео тушения

Источник:

МЧС Ярославской области / Telrgram

Причина возгорания сейчас устанавливается.

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Комментарии
8
Гость
23 часа
с 15 лет в котельной?
Гость
23 часа
Итак детей в России не рожают а те что есть мрут по халатности взрослых кто под колесами автомобиля кто в огне пожара.
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