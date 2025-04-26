Пожар в котельной: в Ярославской области в огне погиб 15-летний мальчик

15-летний мальчик погиб при пожаре в котельной частного дома в Ярославской области. Происшествие случилось 26 апреля в 11:14 в селе Малая Брембола Переславского района.
По информации пожарных, котельная находилась в деревянной пристройке к коттеджу. По словам очевидцев, огонь очень быстро охватил помещение.
«В результате возгорания уничтожена пристройка на всей площади, а также повреждена лестница на второй этаж, закопчены стены и повреждена внутренняя отделка дома на площади 160 квадратных метров. Огнеборцы нашли погибшего 15-летнего мальчика», — сообщили в МЧС по Ярославской области.
Причина возгорания сейчас устанавливается.