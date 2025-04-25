«Слышат вой сирен»: в Брагине загорелось здание кафе. Видео

В Ярославле сгорело старое кафе Источник: читатели 76.RU











25 апреля над Дзержинским районом в Ярославле поднялся огромный столб черного дыма. Очевидцы в соцсетях сообщали о пожаре в здании в районе проспекта Дзержинского, 19 за Центром детей и юношества.

«Многие брагинцы слышат вой сирен. Это пожарные машины несутся на проспект Дзержинского», — подписали кадры очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Клубы дыма пробивались через окна и кровлю здания бывшего кафе «Максим».

В Брагине начался пожар в здании кафе Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram В начале месяца там также тушили возгорание Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Как уточнили 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, этот объект уже не раз горел. Огонь появился внутри и быстро переместился на кровлю.

«Выехали по сообщению о загорании здания по адресу: Старое Брагино, в районе дома № 35. Для тушения привлекаются две автоцистерны и одна автолестница», — указали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Здание площадью 300 квадратных метров загорелось в начале четырех часов дня. На месте быстро собралась толпа зевак

Причины возгорания и обстоятельства ЧП устанавливаются. Предварительно, при пожаре никто не пострадал.