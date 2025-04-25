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Происшествия «Слышат вой сирен»: в Брагине загорелось здание кафе. Видео

«Слышат вой сирен»: в Брагине загорелось здание кафе. Видео

Публикуем первые подробности от МЧС

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22 комментария
В Ярославле сгорело старое кафе | Источник: читатели 76.RUВ Ярославле сгорело старое кафе | Источник: читатели 76.RU

В Ярославле сгорело старое кафе

Источник:

читатели 76.RU

25 апреля над Дзержинским районом в Ярославле поднялся огромный столб черного дыма. Очевидцы в соцсетях сообщали о пожаре в здании в районе проспекта Дзержинского, 19 за Центром детей и юношества.

«Многие брагинцы слышат вой сирен. Это пожарные машины несутся на проспект Дзержинского», — подписали кадры очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Клубы дыма пробивались через окна и кровлю здания бывшего кафе «Максим».

В Брагине начался пожар в здании кафе | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Брагине начался пожар в здании кафе | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Брагине начался пожар в здании кафе

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В начале месяца там также тушили возгорание | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ начале месяца там также тушили возгорание | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В начале месяца там также тушили возгорание

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Как уточнили 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, этот объект уже не раз горел. Огонь появился внутри и быстро переместился на кровлю.

«Выехали по сообщению о загорании здания по адресу: Старое Брагино, в районе дома № 35. Для тушения привлекаются две автоцистерны и одна автолестница», — указали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Здание площадью 300 квадратных метров загорелось в начале четырех часов дня. На месте быстро собралась толпа зевак

Причины возгорания и обстоятельства ЧП устанавливаются. Предварительно, при пожаре никто не пострадал.

В Ярославле загорелось здание бывшего кафе «Максим»

Источник:

читатели 76.RU

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Пожар Сгорело кафе Брагино МЧС
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Комментарии
22
Гость
25 апреля, 20:26
В БрагинО, также как в - БородинО - ПростоквашинО - ИвановО - МонинО - КудровО - МажинО - ПалермО
Гость
25 апреля, 20:10
блин кто-нибудь скажет им уже наконец что не БрагинЕ а БрагинО!!!???
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