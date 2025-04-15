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Происшествия В Ярославле к ТЦ в спальном районе съехались пожарные. Что случилось

В Ярославле к ТЦ в спальном районе съехались пожарные. Что случилось

Первые подробности от МЧС

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1 комментарий
В Ярославле пожарные съехались к Заволжскому рынку | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramВ Ярославле пожарные съехались к Заволжскому рынку | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

В Ярославле пожарные съехались к Заволжскому рынку

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Во вторник, 15 апреля, несколько пожарных машин с сиренами съехались к зданию торгового центра в Заволжском районе Ярославля. О работе МЧС сообщили очевидцы в городских пабликах.

«Пять пожарных машин съехались к Заволжскому рынку», — подписали фото горожане в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Судя по кадру, несколько пожарных машин остановились у главного входа около часа дня. Рядом столпились несколько прохожих.

К зданию по адресу: проспект Машиностроителей, 11б, по данным пресс-службы управления МЧС по Ярославской области, было направлено 13 единиц техники и 40 человек личного состав.

«Выезжали по сообщению о задымлении в торговом центре „Заволжский“. Объект проверен, вызов ложный», — сообщили 76.RU в региональном МЧС.

На прошлой неделе в Ярославле эвакуировали несколько сотен студентов колледжа во Фрунзенском районе. Как оказалось, причина работы спасателей — плановые пожарно-тактические учения.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Спасатели ТЦ Заволжский рынок МЧС
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Комментарии
1
Гость
16 апреля, 09:57
Потери нанесённые предпринимателям в следствии проведённых учений будут возмещены? Или это новый способ доить комерсов? Не занёс - проводим учения. Или как там чего?
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