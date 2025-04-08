В Рособрнадзоре назвали условия для отмены ЕГЭ: новости 8 апреля

В будущем победители школьных олимпиад могут не сдавать ЕГЭ Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 апреля.

Массовое ДТП в Брянской области

В Брянской области случилось массовое ДТП с участием пятнадцати автомобилей. Авария произошла из-за водителя автомобиля Audi, который дважды столкнулся с бордюром. Об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением и наехал на бордюр. Автомобиль развернуло, и он врезался в бордюр, разделяющий встречные потоки движения.

Источник: РЕН.ТВ / Telegram Источник: РЕН.ТВ / Telegram

Это привело к столкновению сначала четырех автомобилей, а затем еще десяти. По предварительным данным, в последующих ДТП никто не пострадал. А за медицинской помощью обратился лишь один человек.

По факту произошедшего проводится проверка, сообщили в полиции.

Зумеры давятся шариками тапиоки из бабл-ти

Подростки из Астрахани оказались в больнице после употребления популярного напитка бабл-ти. Они жаловались на трудности с глотанием, а некоторые даже утверждали, что маленькие шарики тапиоки застряли у них в носоглотке.

Однако, когда врачи осмотрели горло пациентов, они не обнаружили никаких следов тапиоки. Тем не менее люди продолжали испытывать дискомфорт и ощущать вкус тапиоки в течение нескольких дней.

По информации Telegram-канала SHOT, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, что тапиоки, вероятно, не оставались в носоглотке. По его словам, при прохождении через глотку они могут вызывать ощущение инородного тела, как и таблетки. Однако это ощущение обычно проходит через несколько дней.

А также эти маленькие шарики могут разбухать из-за содержания крахмала. Если употреблять напиток в больших количествах, это может привести к непроходимости кишечника. По словам врача, детям рекомендуется пить не более одной порции напитка, а взрослым — не более двух.

В Сети завирусилось видео, как алабай катает на спине кота

В интернете распространилось видео, на котором кот и собака породы алабай демонстрируют свою дружбу. По словам хозяина животных Исы, Барсик и Айыу дружат уже более девяти лет.

Видео, где Айыу катает на себе Барсика Источник: Baza / Telegram

Видео с котом, который катается на спине у собаки, появилось в Сети около месяца назад. После этого оно стало популярным и начало распространяться по местным сообществам. По информации Telegram-канала Baza, животные живут вместе на ферме уже около девяти лет. Они познакомились, когда были еще маленькими. Сначала на ферме появилась собака, а через год хозяева привезли и кота.

Кот и собака, по словам хозяина, неразлучны Источник: Baza / Telegram

По словам хозяина животных, кот и собака делают вместе буквально всё — едят, пьют и спят. Но больше всего им нравится, когда к ним на ферму приезжают туристы.

В Мексике расстреляли людей в реабилитационном центре

Из-за вооруженного нападения на реабилитационный центр Shaddai в городе Кулиакан, штат Синалоа, в Мексике, погибли девять человек. Еще пять пострадали от ранений в результате перестрелки. Об этом сообщила радиостанция Formula.

По информации от прокуратуры региона, нападение произошло в ночь на понедельник. Вооруженная группа проникла в здание, взломав дверь гаража. В клинике в этот момент находились 30 человек, 16 из них не пострадали.

Источник: Aristeguinoticias.com Источник: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE / CUARTOSCURO.COM

СМИ связывают произошедшее с конфликтом между двумя группировками, связанными с бывшим наркокартелем Синалоа. Речь идет о «Лос Чапитос», возглавляемой сыновьями основателя картеля Хоакина Гусмана Лоэры, и «Лой Майос», которой до ареста руководил Исмаэль Самбада.

В Рособрнадзоре рассказали, когда в России отменят ЕГЭ

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский прокомментировал возможность отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По его словам, это станет возможным, когда для такого экзамена разработают альтернативу. В настоящее время таких вариантов не существует, и ведомство продолжает развивать ЕГЭ, передает «Комсомольская правда».

Кроме того, ведомство готово обсудить вопрос о том, чтобы отменить сдачу ЕГЭ для победителей школьных олимпиад.