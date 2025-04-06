На Пхукете взорвался катер с туристами из России: новости 6 апреля

Россиянка получила серьезные ожоги во время взрыва катера на Пхукете Источник: Shutterstock / FOTODOM











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 апреля.

Россиян обманывают при помощи схемы с несуществующими долгами за коммуналку

Мошенники используют фальшивые квитанции с поддельными QR-кодами для оплаты несуществующих задолженностей по коммунальным платежам. Если гражданин совершит перевод по этим QR-кодам, то деньги попадут к злоумышленникам.

Кроме того, переход по фишинговым ссылкам в квитанциях может раскрыть личные данные. МВД рекомендует проверять подлинность квитанций, сравнивая данные с предыдущими документами и обращаясь за помощью к управляющей компании или домовому чату, предает ТАСС.

Долги по ЖКХ можно сократить

Задолженность по ЖКХ можно уменьшить, используя срок давности и исправляя ошибки в расчетах. Срок давности составляет три года, и если управляющая компания требует долги за более длительный период, ответчик может заявить о пропуске срока давности. Суд обычно отказывает во взыскании просроченных сумм за период, превышающий три года.

Если дело в производстве, приставы проверяют доходы и имущество должника. А вот при их отсутствии производство прекращается. В этом случае долг может быть списан. При ошибочных начислениях рекомендуется обратиться к поставщику услуг, а при его бездействии — в жилищную инспекцию или суд.

Если же у гражданина свыше 500 тысяч рублей долгов за ЖКХ, то возможна процедура банкротства, которая аннулирует часть долга, а после этого кредиторы не смогут взыскивать прежние долги.

Долги умершего собственника автоматически «сгорают», но могут перейти к наследникам. Если новый владелец узнает о долгах предыдущего собственника, то взносы на капремонт переходят к новому владельцу автоматически. Если в договоре купли-продажи не указано принятие старых долгов, взыскать их с нового владельца будет сложно.

В Таиланде подросток попал в реанимацию

У юноши случился инфаркт. Местные врачи заявили, что причиной стала острая респираторная инфекция.

Подросток из Хабаровска пожаловался маме на боли в руке. По информации Telegram-канала SHOT, сначала думали, что юноша отлежал руку, однако чуть позже появилась и боль в груди.

Россиянка в четыре утра отвезла сына в госпиталь в Паттайе. Врачи сообщили, что у мальчика подозрение на инфаркт, ему требуется срочное шунтирование. Сначала запросили депозит 100 тысяч бат (245 тысяч рублей). Пока семья пыталась связаться со страховой компанией, состояние школьника стало критическим и его увезли в реанимацию.

Источник: Shot Источник: Shot

По информации близких семьи, всё началось с ОРВИ женщины, матери подростка. Она заразила сына, однако у него начались осложнения. Тайские врачи отметили, что инфекция поразила сердце.

К счастью, операция прошла успешно. Юноша уже пришел в себя, а страховая компания согласилась покрыть все расходы.

Наводнения в Африке

Наводнения в Конго начались 4 апреля из-за проливных дождей. Их последствия до сих пор устраняются. В Киншасе пострадали целые районы, погибли 20 человек, многие семьи остались без крова.

Тысячи людей оказались на улице Источник: Actualité











Стихия перекрыла доступ к половине города и аэропорту, проезд откроют лишь через 72 часа. Также в домах и зданиях обрушились стены. В городе возникли проблемы с водоснабжением. Большинство людей вынуждены ночевать на улице или у родственников. Ситуация критическая, нужна помощь, передает Actualité.

На Пхукете из-за взрыва катера пострадала россиянка

Туристка из России получила серьезные ожоги во время взрыва катера на Пхукете. Об этом она рассказала журналистам «Известий».

По словам пострадавшей, большинство ожогов на руках, ногах и нижней части спины. Из-за этого туристке пришлось провести остаток отпуска в больнице.