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Происшествия «Продолжалось около получаса»: жителей ярославского Брагина напугали хлопки на улице. Что это было

«Продолжалось около получаса»: жителей ярославского Брагина напугали хлопки на улице. Что это было

Ситуацию прокомментировали в Министерстве региональной безопасности

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14 комментариев
Жителей Брагина напугали хлопки | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЖителей Брагина напугали хлопки | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жителей Брагина напугали хлопки

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Жителей Дзержинского района Ярославля напугали хлопки, которые раздавались примерно в течение получаса вечером в субботу, 5 апреля.

«Звуки были слышны в промежуток времени между 19 и 20 часами в районе улиц Труфанова, Громова, Панина. Напоминало отдаленную стрельбу. Но видно ничего не было. Мы в это время гуляли с собакой, она перепугалась, побежала домой», — рассказала жительница Брагина Наталья.

В МЧС и полиции порталу 76.RU сообщили, что никаких серьезных происшествий в это время в городе не было.

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области также прокомментировали ситуацию:

«Поводов для беспокойства нет. Хлопки, которые слышали жители, — это звуки фейерверков», — пояснили власти.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Брагино Дзержинский район
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Комментарии
14
Гость
4 часа
не фейерверк. ездила машина,пока шел,три раза проезжала ,видимо свечи прочищала . очень похоже на стрельбу и очень громко
Гость
4 часа
Настоящий салют будет после взятия Одессы! А нынешний - праздновали взятие села Веселое.
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