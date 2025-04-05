«Продолжалось около получаса»: жителей ярославского Брагина напугали хлопки на улице. Что это было

Жителей Брагина напугали хлопки Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Жителей Дзержинского района Ярославля напугали хлопки, которые раздавались примерно в течение получаса вечером в субботу, 5 апреля.

«Звуки были слышны в промежуток времени между 19 и 20 часами в районе улиц Труфанова, Громова, Панина. Напоминало отдаленную стрельбу. Но видно ничего не было. Мы в это время гуляли с собакой, она перепугалась, побежала домой», — рассказала жительница Брагина Наталья.

В МЧС и полиции порталу 76.RU сообщили, что никаких серьезных происшествий в это время в городе не было.

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области также прокомментировали ситуацию: