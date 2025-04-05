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Происшествия В Сибири горят сёла из-за ураганного ветра. Объявлен режим ЧС

В Сибири горят сёла из-за ураганного ветра. Объявлен режим ЧС

Погиб один человек, еще 12 пострадали

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2 комментария
В Красноярске ветер срывает кровлю с жилых домов | Источник: читатель NGS24.RUВ Красноярске ветер срывает кровлю с жилых домов | Источник: читатель NGS24.RU

В Красноярске ветер срывает кровлю с жилых домов

Источник:

читатель NGS24.RU

Из-за ураганного ветра в Сибири пострадало более 10 человек, горят сёла, а огонь охватывает жилые дома, постройки и деревья. Рассказываем, что происходит и какие города пострадали от разбушевавшейся стихии.

В Минздраве Хакасии сообщили, что в результате мощного урагана, обрушившегося на республику, пострадали 11 человек.

«По оперативной информации Республиканского центра медицины катастроф, в медицинские организации, подведомственные Минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 11 человек», — говорится в сообщении.

Пять человек госпитализировали в местные больницы. Троих пострадавших доставили в Абаканскую межрайонную больницу, еще двоих пациентов — в Саяногорскую межрайонную больницу. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении.

Все медучреждения, подведомственные Минздраву Хакасии, находятся в режиме повышенной готовности. Сейчас ситуация на особом контроле регионального профильного ведомства. Власти объявили режим ЧС в республике из-за природных пожаров, передает «Интерфакс».

Кроме того, циклон и вызванный им ураганный ветер добрались и до территории Иркутской области. Стихия бушует на западе региона — в Тайшете, Нижнеудинске, Тулуне и Чуне. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Игорь Кобзев.

В Нижнеудинске и деревне Ук горят дома

Источник:

«Кобзев на связи» / Telegram

«В Тайшете сорвало крыши с домов. Есть упавшие деревья, в том числе на машины и на проезжую часть. Данных о пострадавших людях пока нет. Специалисты городского хозяйства уже вышли на уборку. В первую очередь освобождают проезд по дорогам. После того как ветер утихнет, сотрудники администрации объедут город и оценят ущерб», — сообщил Кобзев.

С торгового центра «Сибирь» крышу тоже унесло

Источник:

«Тайшет24» / Telegram

В Красноярске на проспекте Газеты «Красноярский рабочий» из-за мощного урагана погибла женщина. По предварительной информации, она вышла на балкон, встала на табурет и облокотилась на деревянную балконную раму. Конструкция не выдержала и обрушилась с высоты третьего этажа вместе с женщиной. От полученных травм она скончалась на месте. Следственный комитет уже начал проверку по факту гибели пенсионерки.

Балкон, с которого упала женщина | Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю Балкон, с которого упала женщина | Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю

Балкон, с которого упала женщина

Источник:

Следственный комитет по Красноярскому краю

На Северо-Енисейской улице сорвавшаяся с дома кровля завалила машины. При ее обрушении пострадал мужчина. Кадры с моментом, когда крыша рухнула вниз, публикует «ЧП-Красноярск». Спасатели вытащили пострадавшего из-под обломков, после этого мужчину доставили в БСМП.

Мужчина оказался под завалами | Источник: МВД24 / TelegramМужчина оказался под завалами | Источник: МВД24 / Telegram

Мужчина оказался под завалами

Источник:

МВД24 / Telegram

Сообщается, что на Красноярск надвигается пылевая буря. Как из-за штормового ветра разворачиваются события в городе и крае — следите в онлайн трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Ураган Пожар МЧС Ветер
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Комментарии
2
Гость
2 часа
некоторые что живут что не живут 🤬 сказал Таvрический
Гость
2 часа
как мы процветаем по плану Таврического 👑🌙
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