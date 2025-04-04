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Происшествия «Много крови»: в Ярославле пешеход попал под колеса иномарки

«Много крови»: в Ярославле пешеход попал под колеса иномарки

Публикуем подробности аварии

1 583
6 комментариев
В Ярославле сбили человека | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ Ярославле сбили человека | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле сбили человека

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

3 апреля в Ярославле мужчина попал под колеса легковушки. ДТП случилось около восьми часов вечера в Брагине на улице Волгоградской около дома № 46.

«В результате ДТП пешеход госпитализирован», — сообщили в управлении МВД по Ярославской области.

Пострадавшим оказался 51-летний местный житель. За рулем «Хендая» был 39-летний водитель. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

В Ярославле вечером сбили пешехода | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ Ярославле вечером сбили пешехода | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле вечером сбили пешехода

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

«По словам свидетеля, сбила летящая на скорости легковушка. Мужчина дышит, много крови», — написали в «Жесть Ярославль».

Мы запросили информацию о состоянии пострадавшего в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Пешехода после аварии увезли в больницу

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

«Уважаемые водители! Будьте внимательны при приближении к пешеходному переходу. Обязательно снижайте скорость и будьте готовы к появлению пешеходов», — напомнили в пресс-службе управления МВД.

Пешеходам же посоветовали быть внимательнее и переходить дорогу в положенном месте — по пешеходному переходу.

Ранее в Ярославле столкнулись два большегруза. Из кузова одной машины на дорогу высыпались кирпичи, из-за аварии образовалась пробка.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Авария ДТП Пострадавший в аварии Госпитализация
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Комментарии
6
Гость
4 часа
Давят и лавят людей,везьде на пешеходный переходах,ужесточить наказание.Машина повышенной опастности,куда оетят,сами не знают
Гость
4 часа
Скорую ждали долго полиция вообще опоздала а алкашам нечего шляться абы где из-за него теперь приличный человек пострадает
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