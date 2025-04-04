«Много крови»: в Ярославле пешеход попал под колеса иномарки

В Ярославле сбили человека Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram











3 апреля в Ярославле мужчина попал под колеса легковушки. ДТП случилось около восьми часов вечера в Брагине на улице Волгоградской около дома № 46.

«В результате ДТП пешеход госпитализирован», — сообщили в управлении МВД по Ярославской области.

Пострадавшим оказался 51-летний местный житель. За рулем «Хендая» был 39-летний водитель. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

В Ярославле вечером сбили пешехода Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

«По словам свидетеля, сбила летящая на скорости легковушка. Мужчина дышит, много крови», — написали в «Жесть Ярославль».

Мы запросили информацию о состоянии пострадавшего в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Пешехода после аварии увезли в больницу Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

«Уважаемые водители! Будьте внимательны при приближении к пешеходному переходу. Обязательно снижайте скорость и будьте готовы к появлению пешеходов», — напомнили в пресс-службе управления МВД.

Пешеходам же посоветовали быть внимательнее и переходить дорогу в положенном месте — по пешеходному переходу.