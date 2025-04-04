«Много крови»: в Ярославле пешеход попал под колеса иномарки

3 апреля в Ярославле мужчина попал под колеса легковушки. ДТП случилось около восьми часов вечера в Брагине на улице Волгоградской около дома № 46.
«В результате ДТП пешеход госпитализирован», — сообщили в управлении МВД по Ярославской области.
Пострадавшим оказался 51-летний местный житель. За рулем «Хендая» был 39-летний водитель. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.
«По словам свидетеля, сбила летящая на скорости легковушка. Мужчина дышит, много крови», — написали в «Жесть Ярославль».
Мы запросили информацию о состоянии пострадавшего в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
«Уважаемые водители! Будьте внимательны при приближении к пешеходному переходу. Обязательно снижайте скорость и будьте готовы к появлению пешеходов», — напомнили в пресс-службе управления МВД.
Пешеходам же посоветовали быть внимательнее и переходить дорогу в положенном месте — по пешеходному переходу.
Ранее в Ярославле столкнулись два большегруза. Из кузова одной машины на дорогу высыпались кирпичи, из-за аварии образовалась пробка.