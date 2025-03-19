«Авария очень сильная»: в Ярославле из-за массового ДТП собралась пробка. Видео

В среду, 19 марта, в Ярославле в районе крупного торгового центра массово столкнулись легковушки. По предварительным данным очевидцев, на улице Полушкина Роща произошло ДТП с участием четырех машин.
«Вот это все пробка, там какие-то стоят мигалки. Непонятно, что там происходит, многие разворачиваются через двойную сплошную, едут в обратную сторону. Скорее всего, авария очень сильная», — комментирует видео очевидица.
Судя по кадрам с места аварии, от удара машины раскидало по дороге. Минимум два авто перекрыли проезд по двум полосам движения.
«Кошмар. Просто посмотри», — говорят на другом видео.
Известно об одной пострадавшей. Как уточнили в полиции, женщину увезли в больницу.
«Около 12:25 на Полушкиной Роще произошло столкновение четырех транспортных средств: „Фольксвагена“, „Мазды“, двух автомобилей „Черри“. В результате ДТП водителя одного из автомобилей „Черри“ доставили в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе полиции.
Из-за раскуроченных автомобилей собрался затор на несколько километров.
Спустя три часа после аварии проезд стал свободнее.