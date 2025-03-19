«Авария очень сильная»: в Ярославле из-за массового ДТП собралась пробка. Видео

В Ярославле из-за массовой аварии собралась пробка Источник: Жесть Ярославль / Telegram, «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram











В среду, 19 марта, в Ярославле в районе крупного торгового центра массово столкнулись легковушки. По предварительным данным очевидцев, на улице Полушкина Роща произошло ДТП с участием четырех машин.

«Вот это все пробка, там какие-то стоят мигалки. Непонятно, что там происходит, многие разворачиваются через двойную сплошную, едут в обратную сторону. Скорее всего, авария очень сильная», — комментирует видео очевидица.

Судя по кадрам с места аварии, от удара машины раскидало по дороге. Минимум два авто перекрыли проезд по двум полосам движения.

«Кошмар. Просто посмотри», — говорят на другом видео.

В Ярославле из-за массовой аварии собралась пробка на Полушкиной Роще Источник: Жесть Ярославль / Telegram, «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Известно об одной пострадавшей. Как уточнили в полиции, женщину увезли в больницу.

«Около 12:25 на Полушкиной Роще произошло столкновение четырех транспортных средств: „Фольксвагена“, „Мазды“, двух автомобилей „Черри“. В результате ДТП водителя одного из автомобилей „Черри“ доставили в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе полиции.

На месте ДТП собралась пробка Источник: Дороги Ярославля / Vk.com

Из-за раскуроченных автомобилей собрался затор на несколько километров.

Сразу после ДТП пробка растянулась почти на километр Источник: «Яндекс.Карты»









