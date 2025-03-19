«Папа, меня собака трепала»: отец рассказал о нападении пса на его 3-летнего сына в Ярославской области

Собака напала на ребенка в Ярославской области Источник: отец ребенка











Отец трехлетнего мальчика из Ярославской области, на которого 17 марта напала соседская собака, рассказал изданию 76.RU подробности происшествия.

ЧП случилось в одной из деревень Тутаевского района. Сообщение о происшествии появилось в группе «Типичный Тутаев». Под постом люди интересовались, что трехлетний ребенок делал на улице один. Папа мальчика пояснил, что в момент инцидента рядом была мать.

«Жена утром повела дочь и младшего сына в садик. На них выскочила сорвавшаяся с цепи соседская овчарка. Вцепилась сыну в спину и начала трепать. Он так и сказал: „Папа, меня собака трепала“. Жена пыталась ее ногами отопнуть, но пес не реагировал. На помощь прибежал сосед. Благодаря его вмешательству ребенка удалось отбить», — рассказал папа мальчика.

В результате у малыша оказалась порвана куртка, остались царапины на спине. Сам малыш теперь, по словам отца, выходит на улицу, вооружившись палкой.

Пес порвал на мальчике куртку Источник: отец ребенка











Семья написала заявление в полицию о привлечении владельцев животного к ответственности. Также родители мальчика намерены подать иск в суд о возмещении морального вреда.

По словам отца ребенка, пес и раньше нападал на людей. При этом хозяева на замечания якобы не реагируют.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что заявление от пострадавшей стороны поступило. Идет проверка.

Напомним, по постановлению «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных», принятому в 2024 году в Ярославской области, владельцы обязаны пресекать проявление агрессии со стороны домашних животных по отношению к окружающим людям и животным, предотвращать причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу.

На территории частных домов собак необходимо держать на привязи или в вольере, не допускать ее выхода за территорию дома. Самовыгул собак запрещен.

Хозяев, нарушивших правила содержания и выгула домашних животных, ждет штраф — 3-5 тысяч рублей. Если же собака нанесла вред человеку или имуществу, штраф будет больше — 10-30 тысяч рублей.