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Происшествия «Папа, меня собака трепала»: отец рассказал о нападении пса на его 3-летнего сына в Ярославской области

«Папа, меня собака трепала»: отец рассказал о нападении пса на его 3-летнего сына в Ярославской области

Как всё произошло

1 485
22 комментария
Собака напала на ребенка в Ярославской области | Источник: отец ребенкаСобака напала на ребенка в Ярославской области | Источник: отец ребенка

Собака напала на ребенка в Ярославской области

Источник:

Отец трехлетнего мальчика из Ярославской области, на которого 17 марта напала соседская собака, рассказал изданию 76.RU подробности происшествия.

ЧП случилось в одной из деревень Тутаевского района. Сообщение о происшествии появилось в группе «Типичный Тутаев». Под постом люди интересовались, что трехлетний ребенок делал на улице один. Папа мальчика пояснил, что в момент инцидента рядом была мать.

«Жена утром повела дочь и младшего сына в садик. На них выскочила сорвавшаяся с цепи соседская овчарка. Вцепилась сыну в спину и начала трепать. Он так и сказал: „Папа, меня собака трепала“. Жена пыталась ее ногами отопнуть, но пес не реагировал. На помощь прибежал сосед. Благодаря его вмешательству ребенка удалось отбить», — рассказал папа мальчика.

В результате у малыша оказалась порвана куртка, остались царапины на спине. Сам малыш теперь, по словам отца, выходит на улицу, вооружившись палкой.

Пес порвал на мальчике куртку | Источник: отец ребенкаПес порвал на мальчике куртку | Источник: отец ребенка

Пес порвал на мальчике куртку

Источник:

Семья написала заявление в полицию о привлечении владельцев животного к ответственности. Также родители мальчика намерены подать иск в суд о возмещении морального вреда.

По словам отца ребенка, пес и раньше нападал на людей. При этом хозяева на замечания якобы не реагируют.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что заявление от пострадавшей стороны поступило. Идет проверка.

Напомним, по постановлению «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных», принятому в 2024 году в Ярославской области, владельцы обязаны пресекать проявление агрессии со стороны домашних животных по отношению к окружающим людям и животным, предотвращать причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу.

На территории частных домов собак необходимо держать на привязи или в вольере, не допускать ее выхода за территорию дома. Самовыгул собак запрещен.

Хозяев, нарушивших правила содержания и выгула домашних животных, ждет штраф — 3-5 тысяч рублей. Если же собака нанесла вред человеку или имуществу, штраф будет больше — 10-30 тысяч рублей.

В определенных случаях владельца животного могут привлечь к уголовно ответственности. Например, по статьям 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Наказание по последней статье — лишение свободы на срок до двух лет.

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Комментарии
22
281947982
2 часа
Задолбали эти собачники, для них собаки дороже чем люди .
Гость
2 часа
Совершенно верно своих не кусают и вообще если люди ходя одной и той же дорогой каждый раз то и собака должна знать их это вообще то и от хозяев зависит тоже и хватит все на собак то сваливать люди страшнее и безжалостнее любой скотины 👆🏻
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