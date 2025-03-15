НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

штиль.

 753мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,57
EUR 93,61
Столкновение поезда и фуры
Закроют роддом
Что будет в тюремном замке
Последствия ветра в Ярославле
Скандал вокруг стройки
Курцын с медведем
Погибли в пожаре в многоэтажке
Афиша концертов
Преследовал мам с детьми
Подробности смертельной драки
Происшествия Искореженный металл и разбросанные вещи: видео с места столкновения фуры и поезда под Ярославлем

Искореженный металл и разбросанные вещи: видео с места столкновения фуры и поезда под Ярославлем

Кадры выложила транспортная прокуратура

1 357
8 комментариев
Кадры с места ДТП | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramКадры с места ДТП | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Кадры с места ДТП

Источник:

Северо-западная транспортная прокуратура опубликовала видео с места столкновения поезда и фуры в Ярославской области.

На кадрах с места происшествия видно, что вокруг разбросаны вещи, искореженные куски металла.

Видео с места ДТП с фурой и поездом

Источник:

Напомним, происшествие случилось в 16:07 15 марта. Пригородный рельсовый автобус, следовавший из Рыбинска в Ярославль, снес фуру на железнодорожном переезде в деревне Тамарово Тутаевского района. В результате поезд частично сошел с рельсов. Фуру буквально разорвало. В поезде находилось 47 пассажиров. По предварительной информации, погибших нет. Был госпитализирован водитель фуры. Также за медицинской помощью обратилось несколько пассажиров рельсового автобуса.

Предварительно сообщается, что фура выехала на переезд на запрещающий сигнал.

ПО ТЕМЕ
Поезд Фура Грузовик Столкновение ДТП Авария Видео
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
1 час
А что такое "рельсовый автобус"?
Гость
1 час
Тут постоянно спрашивают некоторые, почему поезда задерживаются. Вот ответ. Ну и легкое метро вовремя не приехало. Кто-то спецом тащился на Молот. Облом.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление