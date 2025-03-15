Искореженный металл и разбросанные вещи: видео с места столкновения фуры и поезда под Ярославлем

Напомним, происшествие случилось в 16:07 15 марта. Пригородный рельсовый автобус, следовавший из Рыбинска в Ярославль, снес фуру на железнодорожном переезде в деревне Тамарово Тутаевского района. В результате поезд частично сошел с рельсов. Фуру буквально разорвало. В поезде находилось 47 пассажиров. По предварительной информации, погибших нет. Был госпитализирован водитель фуры. Также за медицинской помощью обратилось несколько пассажиров рельсового автобуса.