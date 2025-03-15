Искореженный металл и разбросанные вещи: видео с места столкновения фуры и поезда под Ярославлем

Северо-западная транспортная прокуратура опубликовала видео с места столкновения поезда и фуры в Ярославской области.
На кадрах с места происшествия видно, что вокруг разбросаны вещи, искореженные куски металла.
Напомним, происшествие случилось в 16:07 15 марта. Пригородный рельсовый автобус, следовавший из Рыбинска в Ярославль, снес фуру на железнодорожном переезде в деревне Тамарово Тутаевского района. В результате поезд частично сошел с рельсов. Фуру буквально разорвало. В поезде находилось 47 пассажиров. По предварительной информации, погибших нет. Был госпитализирован водитель фуры. Также за медицинской помощью обратилось несколько пассажиров рельсового автобуса.
Предварительно сообщается, что фура выехала на переезд на запрещающий сигнал.