НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 742мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,57
EUR 93,66
Ярославский «ЦУМ»
Незаконный магазин
Закрыли аэропорт
Умер после драки: видео
Итоги конкурса 76.RU
Продают швейный цех
Силовик во власти
Перерасчет за электричество
Топ заведений в Ярославле
Происшествия В США — снова авиакатастрофа. Самолет рухнул на парковку посреди города

В США — снова авиакатастрофа. Самолет рухнул на парковку посреди города

В самолете было пятеро человек — их доставили в больницы

1 914
10 комментариев
К счастью, в машинах на парковке не было людей | Источник: CNNК счастью, в машинах на парковке не было людей | Источник: CNN

К счастью, в машинах на парковке не было людей

Источник:

В штате Пенсильвания потерпел крушение небольшой одномоторный самолет. Он рухнул на парковку у дома престарелых.

По данным CNN, это случилось 9 марта, на борту было пятеро человек, все они ранены. Их развезли по больницам. Повреждено около 12 автомобилей, стоявших на парковке.

— Здание дома престарелых не получило структурных повреждений. Никто на земле не пострадал, — пишут журналисты.

На видео с места ЧП видно пылающий самолет. По словам начальника пожарной охраны, для его тушения понадобилось «огромное количество воды». Расследовать ЧП будет Федеральное управление гражданской авиации.

Кадр с места ЧП | Источник: CNNКадр с места ЧП | Источник: CNN

Кадр с места ЧП

Источник:

Известно, что за несколько минут до крушения пилот связался с авиадиспетчером. Он сказал, что у самолета открыта дверь. Один из очевидцев сказал, что самолет разбился вскоре после взлета.

— Он был довольно высоко, но затем он начал отклоняться влево и внезапно нырнул вбок, — сказал свидетель. Он кинулся на парковку, куда рухнул самолет, и застал первые минуты пожара. — Там было жарко. Ощущение, будто открываешь духовку, разогретую до 500 градусов — и жара бьет тебе в лицо. Я приближался, молясь Богу, чтобы ничего не взорвалось.

Это ЧП стало продолжением целой серии авиакатастроф в США. За предыдущие месяцы один самолет упал на здание в Калифорнии, другой, пассажирский, самолет рухнул в реку, а третий упал и протаранил жилые дома. Во всех трех ЧП погибли люди.

ПО ТЕМЕ
Самолет Авиакатастрофа США Парковка Упал самолет
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
10 марта, 09:27
Как у них всё плохо
Гость
10 марта, 08:34
Обсуждать чужие проблемы чтобы прикрывать свои
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление