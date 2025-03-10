В США — снова авиакатастрофа. Самолет рухнул на парковку посреди города

В штате Пенсильвания потерпел крушение небольшой одномоторный самолет. Он рухнул на парковку у дома престарелых.
По данным CNN, это случилось 9 марта, на борту было пятеро человек, все они ранены. Их развезли по больницам. Повреждено около 12 автомобилей, стоявших на парковке.
— Здание дома престарелых не получило структурных повреждений. Никто на земле не пострадал, — пишут журналисты.
На видео с места ЧП видно пылающий самолет. По словам начальника пожарной охраны, для его тушения понадобилось «огромное количество воды». Расследовать ЧП будет Федеральное управление гражданской авиации.
Известно, что за несколько минут до крушения пилот связался с авиадиспетчером. Он сказал, что у самолета открыта дверь. Один из очевидцев сказал, что самолет разбился вскоре после взлета.
— Он был довольно высоко, но затем он начал отклоняться влево и внезапно нырнул вбок, — сказал свидетель. Он кинулся на парковку, куда рухнул самолет, и застал первые минуты пожара. — Там было жарко. Ощущение, будто открываешь духовку, разогретую до 500 градусов — и жара бьет тебе в лицо. Я приближался, молясь Богу, чтобы ничего не взорвалось.
Это ЧП стало продолжением целой серии авиакатастроф в США. За предыдущие месяцы один самолет упал на здание в Калифорнии, другой, пассажирский, самолет рухнул в реку, а третий упал и протаранил жилые дома. Во всех трех ЧП погибли люди.