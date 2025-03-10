В США — снова авиакатастрофа. Самолет рухнул на парковку посреди города

К счастью, в машинах на парковке не было людей Источник: CNN











В штате Пенсильвания потерпел крушение небольшой одномоторный самолет. Он рухнул на парковку у дома престарелых.

По данным CNN, это случилось 9 марта, на борту было пятеро человек, все они ранены. Их развезли по больницам. Повреждено около 12 автомобилей, стоявших на парковке.

— Здание дома престарелых не получило структурных повреждений. Никто на земле не пострадал, — пишут журналисты.

На видео с места ЧП видно пылающий самолет. По словам начальника пожарной охраны, для его тушения понадобилось «огромное количество воды». Расследовать ЧП будет Федеральное управление гражданской авиации.

Кадр с места ЧП Источник: CNN











Известно, что за несколько минут до крушения пилот связался с авиадиспетчером. Он сказал, что у самолета открыта дверь. Один из очевидцев сказал, что самолет разбился вскоре после взлета.