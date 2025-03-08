Евгения Петросяна срочно увезли в больницу с семейного праздника

Юмориста Евгения Петросяна в субботу, 8 марта, экстренно госпитализировали. По предварительным данным, у артиста возникло желудочно-кишечное кровотечение.
По данным 112, 79-летнему юмористу стало плохо сегодня утром у себя дома. Близким пришлось вызвать медиков. СМИ пишут, что Петросян находится в шоковой реанимации. Медики пытаются стабилизировать его состояние для операции.
Корреспондент Городских медиа попытался связаться с представителями артиста. Но на звонки не ответили. За несколько минут до сообщений о госпитализации его супруга, 35-летняя Татьяна Брухунова, на своей страничке в социальных сетях опубликовала фото с праздничным тортом.
Обновлено 13:47 (мск):
Позднее информацию подтвердил источник ТАСС. Супруга Петросяна Татьяна Брухунова обратилась к журналистам с просьбой не беспокоить ее семью. Однако информацию о болезни юмориста она комментировать не стала.
Обновлено 17:17 (мск):
Брухунова подтвердила данные о госпитализации Петросяна. Однако информацию о том, что он находится в реанимации, она назвала грязными слухам и фейком.