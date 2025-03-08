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Происшествия Евгения Петросяна срочно увезли в больницу с семейного праздника

Евгения Петросяна срочно увезли в больницу с семейного праздника

Артиста готовят к операции

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2 комментария
Петросян отмечал праздник с супругой | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПетросян отмечал праздник с супругой | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Петросян отмечал праздник с супругой

Источник:

Юмориста Евгения Петросяна в субботу, 8 марта, экстренно госпитализировали. По предварительным данным, у артиста возникло желудочно-кишечное кровотечение.

По данным 112, 79-летнему юмористу стало плохо сегодня утром у себя дома. Близким пришлось вызвать медиков. СМИ пишут, что Петросян находится в шоковой реанимации. Медики пытаются стабилизировать его состояние для операции.

Корреспондент Городских медиа попытался связаться с представителями артиста. Но на звонки не ответили. За несколько минут до сообщений о госпитализации его супруга, 35-летняя Татьяна Брухунова, на своей страничке в социальных сетях опубликовала фото с праздничным тортом.

Татьяна отмечала 8 Марта красивым тортом | Источник: bruhunova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Татьяна отмечала 8 Марта красивым тортом | Источник: bruhunova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Татьяна отмечала 8 Марта красивым тортом

Источник:

Обновлено 13:47 (мск):

Позднее информацию подтвердил источник ТАСС. Супруга Петросяна Татьяна Брухунова обратилась к журналистам с просьбой не беспокоить ее семью. Однако информацию о болезни юмориста она комментировать не стала.

Обновлено 17:17 (мск):

Брухунова подтвердила данные о госпитализации Петросяна. Однако информацию о том, что он находится в реанимации, она назвала грязными слухам и фейком.

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Евгений Петросян Больница Татьяна Брухунова Госпитализация Операция
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Комментарии
2
Инженер1
6 часов
Вот она сумочек накупит...
Гость
9 часов
Если операцию не сделают,значит..
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