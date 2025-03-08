Евгения Петросяна срочно увезли в больницу с семейного праздника

Петросян отмечал праздник с супругой Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Юмориста Евгения Петросяна в субботу, 8 марта, экстренно госпитализировали. По предварительным данным, у артиста возникло желудочно-кишечное кровотечение.

По данным 112, 79-летнему юмористу стало плохо сегодня утром у себя дома. Близким пришлось вызвать медиков. СМИ пишут, что Петросян находится в шоковой реанимации. Медики пытаются стабилизировать его состояние для операции.

Корреспондент Городских медиа попытался связаться с представителями артиста. Но на звонки не ответили. За несколько минут до сообщений о госпитализации его супруга, 35-летняя Татьяна Брухунова, на своей страничке в социальных сетях опубликовала фото с праздничным тортом.

Татьяна отмечала 8 Марта красивым тортом Источник: bruhunova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Обновлено 13:47 (мск):

Позднее информацию подтвердил источник ТАСС. Супруга Петросяна Татьяна Брухунова обратилась к журналистам с просьбой не беспокоить ее семью. Однако информацию о болезни юмориста она комментировать не стала.

Обновлено 17:17 (мск):