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Происшествия Спецоперация на Украине «Могут находиться фрагменты беспилотника»: губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА на Ярославль

«Могут находиться фрагменты беспилотника»: губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА на Ярославль

Публикуем информацию от главы региона Михаила Евраева

12 327
14 комментариев
Губернатор рассказал об атаке БПЛА на Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГубернатор рассказал об атаке БПЛА на Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор рассказал об атаке БПЛА на Ярославль

Источник:

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сделал заявление по поводу атаки беспилотника на Ярославль в ночь на 8 марта.

— На подлете к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112, — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается.

Напомним, для обеспечения безопасности утром 8 марта была приостановлена работа ярославского аэропорта в Туношне. Жители сообщали о перебоях с мобильным интернетом и перекрытии дорог на выезде из города.

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Беспилотник БПЛА Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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Комментарии
14
Гость
13 часов
Класс! ПВО на высоте!
Гость
11 часов
Интересно, а откуда они прилетают?
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