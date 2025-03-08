«Могут находиться фрагменты беспилотника»: губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА на Ярославль

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сделал заявление по поводу атаки беспилотника на Ярославль в ночь на 8 марта.
— На подлете к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112, — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается.
Напомним, для обеспечения безопасности утром 8 марта была приостановлена работа ярославского аэропорта в Туношне. Жители сообщали о перебоях с мобильным интернетом и перекрытии дорог на выезде из города.