«Могут находиться фрагменты беспилотника»: губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА на Ярославль

Губернатор рассказал об атаке БПЛА на Ярославль Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сделал заявление по поводу атаки беспилотника на Ярославль в ночь на 8 марта.

— На подлете к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112, — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается.