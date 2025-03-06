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Происшествия Дело ярославского начальника отдела экономики передано в суд. В чем его обвиняют

Дело ярославского начальника отдела экономики передано в суд. В чем его обвиняют

Павла Семенова задержали в ноябре 2024 года

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14 комментариев
Чиновника из Ярославской области задержали в ноябре 2024 года | Источник: СУ СК России по Ярославской области, администрация Переславля-ЗалесскогоЧиновника из Ярославской области задержали в ноябре 2024 года | Источник: СУ СК России по Ярославской области, администрация Переславля-Залесского

Чиновника из Ярославской области задержали в ноябре 2024 года

Источник:

6 марта прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 36-летнего начальника управления экономики переславской администрации Павла Семенова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Переславский чиновник проходит по делу о взятке. По данным ведомства, предприниматель, который заплатил ему деньги, торговал детскими игрушками вблизи федеральной трассы, то есть в месте, не отведенном для этих целей.

Начальника управления экономики Переславля задержали у работы

Источник:

— По версии следствия, в 2022–2024 годах обвиняемый, являясь руководителем одного из подразделений администрации Переславля-Залесского, получил от индивидуального предпринимателя взятку в сумме 170 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве. — Денежные средства передавались за несоставление протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 18 Закона Ярославской области «Об административных правонарушениях» (уличная торговля в неустановленных местах).

По пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в крупном размере» может грозить штраф от двух миллионов до четырех миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности до десяти лет либо лишение свободы от семи до двенадцати лет со штрафом.

Чиновника задержали сотрудники ФСБ и следователи у администрации в Переславле-Залесском в ноябре 2024 года. Тогда же оперативники провели обыски у него дома и на работе.

Уголовное дело вел второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ярославской области.

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Задержали чиновника Задержание Взятка Переславль-Залесский Прокуратура
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Комментарии
14
Гость
6 марта, 21:06
А у нас все так.Сердюков с Васильевой сотнимиллиардоа взяли и гуляют,а этого посадят лет на пять .Не справедливо!
Гость
6 марта, 22:08
Одни ворье и взяточники среди чиновников
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