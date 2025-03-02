«А вы знаете, чем занимаются ваши дети?»: подростки разбили стекло в «Яавтобусе». Видео

В Ярославле компания подростков разбила стекло в «Яавтобусе». Это произошло вечером 28 февраля. В компании-перевозчике «Стартранс» пояснили, что инцидент случился в автобусе № 57, следующем по маршруту «Фабрика „Красный Перевал“ — Улица Гудованцева».

— Вандализм набирает обороты! Компания подростков следуя маршрутом № 57 в период времени с 20:27 до 20:37 по направлению «Красный Перевал», разбили стекло в автобусе, и, выйдя из автобуса, ещё рассматривали свое творчество. Сообщено в полицию. Фото и видеоматериалы будут представлены в правоохранительные органы. Родители, а вы знаете, чем занимаются ваши дети? — написали представители компании-перевозчика в группе во «Вконтакте».

В полиции порталу 76.RU пояснили, что обращение по поводу инцидента уже поступило.

Маршрут № 57 обслуживает московская компания ООО «Стартранс». Фирма была зарегистрирована в 2015 году в деревне Пикино в подмосковном городском округе Химки. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Он же владелец еще одной московской транспортной компании — «Стаффтранс».

С 2020 года «СтарТранс» выполняет многомиллиардные контракты от московского «Организатора Перевозок», «Мосавтодора». Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «СтарТранса». В ближайшие семь лет «СтарТранс» будет работать в Ярославле на 25 маршрутах: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. И заработает на этом 17 миллиардов рублей.