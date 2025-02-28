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Происшествия Два российских дайвера погибли на Филиппинах: на одного напали акулы, другой утонул

Два российских дайвера погибли на Филиппинах: на одного напали акулы, другой утонул

Туристов унесло течением

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6 комментариев
Акулы кружили вокруг одного из россиян | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUАкулы кружили вокруг одного из россиян | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Акулы кружили вокруг одного из россиян

Источник:

Два российских туриста погибли во время погружения с аквалангом к югу от Манилы (Филиппины). Об этом сообщил командующий береговой охраной Филиппин капитан Эйрленд Лапитан.

На дайвинг отправилась группа из четырех туристов с инструктором. Они поехали к острову Верде из близлежащего города Пуэрто-Галера. Однако во время погружения их унесло сильным подводным течением. Двое россиян вместе с инструктором смогли выплыть, оставшиеся из группы пропали, пишет AP.

Инструктор по дайвингу начал поиски, к ним подключили других водолазов и сотрудников филиппинской береговой охраны. Через час они нашли 39-летнего Максима Мелехова, но он был без сознания. В больнице его объявили мертвым.

— Другого российского дайвера (опознали как 29-летнего Илью Перегудина) нашли, когда на него напали акулы. К сожалению, он лишился правой руки. Акулы кружили вокруг него, — рассказал Лапитан. В результате нападения он погиб.

Расследование инцидента продолжается. Береговая охрана встретится с представителями провинции, чтобы обсудить способы предотвращения подобных смертельных инцидентов на острове Верде и в других местах для дайвинга.

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Дайвинг Акула Утонул Туристы Филиппины
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Комментарии
6
Гость
3 часа
а должны были долг власти отдавать
Гость
2 часа
Сами виноваты.
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