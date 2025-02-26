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Происшествия Нога соскользнула: ребенок застрял в дереве в центре Ярославля. Фото

Нога соскользнула: ребенок застрял в дереве в центре Ярославля. Фото

Школьницу вытаскивали спасатели

897
10 комментариев
Ребенок застрял в дереве в центре Ярославля | Источник: МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля / Vk.comРебенок застрял в дереве в центре Ярославля | Источник: МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля / Vk.com

Ребенок застрял в дереве в центре Ярославля

Источник:

В центре Ярославля ребенок застрял в дереве. Всё случилось на улице Чайковского 23 февраля. Школьница попыталась залезть на ствол, но ее нога соскользнула, и колено зажало между ветвями. Девочка не смогла самостоятельно освободиться.

На место происшествия были вызваны спасатели. Пока они ехали, прохожие попытались помочь, используя автомобильный домкрат для раздвижения ветвей дерева. Однако освободить девочку им не удалось.

— Мощности домкрата оказалось недостаточно для освобождения, но вот для предотвращения синдрома длительного сдавления и уменьшения болевых ощущений ребенка — вполне. Мужчины оставались с ребенком до приезда спасателей, — сообщили в пресс-службе МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля.

Спасатели, прибыв на место, использовали мощный ручной гидравлический инструмент.

— С его помощью они расширили расстояние между ветвями, освободили ногу девочки и передали ее родителям, — добавили спасатели.

А какие приключения случались с вами в детстве? Пишите в комментариях!

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Комментарии
10
Гость
7 часов
Спасибо всем спасателям!
Гость
5 часов
Хорошо, что еще кто- то из детей по деревьяи лазает, а не только в телефоне торчат.
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