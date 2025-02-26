Стала известна дата прощания с умершим 45-летним полковником полиции Ярославского района

Михаил Грицай руководил полицией в Ярославском районе Источник: Алена Косточкина / 76.RU, УМВД России по Ярославской области











Стала известна дата прощания с 45-летним полковником полиции Михаилом Грицаем из Ярославского района. Он умер 24 февраля.

— Прощание с начальником ОМВД России по Ярославскому району полковником полиции Грицаем Михаилом Олеговичем состоится 27 февраля 2025 года в 09:30 в здании спорткомплекса в поселке Ивняки на улице Светлая, 4 Ярославского района, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Михаил Грицай родился в Ярославле, в 1999 году поступил в Смоленский филиал Московского университета МВД России. Начинал работать в отделе по Фрунзенскому району Ярославля участковым уполномоченным милиции. С 2002 года служил на разных должностях в подразделениях уголовного розыска. ОМВД России по Ярославскому району Михаил Грицай возглавил в 2021 году.

— За период службы Михаил Олегович Грицай неоднократно награждался ведомственными наградами, поощрялся руководством УМВД России по Ярославской области, — уточнили правоохранители. — Руководство и личный состав УМВД России по Ярославской области выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким.