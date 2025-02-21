Разбилась насмерть: в Ярославле с седьмого этажа выпала женщина

Ярославна разбилась насмерть, выпав из окна седьмого этажа. Трагедия произошла 21 февраля в доме № 86 на улице Блюхера в Дзержинском районе.
— На месте работают скорая и полиция, — сообщили в соцсетях очевидцы.
На кадрах с места трагедии видно, что выпавшая была в джинсах и футболке. Обуви на ее ногах не видно. Погибшая лежала на асфальте на спине.
Известно, что женщине было 37 лет. В момент ее падения в квартире больше никого не было. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
Напомним, 25 января в доме из окна 17-этажки на 3-й Жилой улице в Ленинском районе Ярославля выпала 26-летняя девушка. Она также погибла.