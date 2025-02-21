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Происшествия Разбилась насмерть: в Ярославле с седьмого этажа выпала женщина

Разбилась насмерть: в Ярославле с седьмого этажа выпала женщина

Что известно о происшествии

1 895
13 комментариев
В Ярославле женщина выпала из окна | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле женщина выпала из окна | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле женщина выпала из окна

Источник:

Ярославна разбилась насмерть, выпав из окна седьмого этажа. Трагедия произошла 21 февраля в доме № 86 на улице Блюхера в Дзержинском районе.

— На месте работают скорая и полиция, — сообщили в соцсетях очевидцы.

На кадрах с места трагедии видно, что выпавшая была в джинсах и футболке. Обуви на ее ногах не видно. Погибшая лежала на асфальте на спине.

Известно, что женщине было 37 лет. В момент ее падения в квартире больше никого не было. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Кадры с места трагедии

Источник:

Напомним, 25 января в доме из окна 17-этажки на 3-й Жилой улице в Ленинском районе Ярославля выпала 26-летняя девушка. Она также погибла.

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Комментарии
13
Гость
1 час
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
Гость
1 час
Кошмар,а откуда они определили,что никого не было а квартире,там что камеры стояли.
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