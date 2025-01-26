«Накрыла ее простыней»: соседи рассказали о выпавшей из многоэтажки 26-летней девушке в Ярославле

Тело девушки обнаружили соседи Источник: читательница 76.RU











Соседи выпавшей из окна 17-этажки 26-летней девушки рассказали подробности трагедии. Инцидент произошел около восьми утра 25 января в доме № 9 на 3-й Жилой улице в Ленинском районе Ярославля.

По словам соседей, девушка была жительницей дома.

— Этой женщине до 30 лет, она жила на 13 этаже. Она была в колготках и лифчике. Я не знаю, почему так. Но это правда очень стремно, на самом деле, — рассказала читательница 76.RU.

Момент падения попал на уличные камеры Источник: читательница 76.RU

Известно, что скорую помощь и правоохранителей на место вызывала соседка погибшей, выбежавшая на улицу после того, как услышала шум.

— Женщина со второго или с первого этажа услышала хлопок, выбежала, увидела ее, вызвала всех. Ну и принесла из дома какую-то простыню, накрыла ее. Потому что там же дети ходят, — рассказала соседка выпавшей девушки во время беседы с 76.RU.