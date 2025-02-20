В Нижегородской области рухнул и загорелся самолет: погибли люди — кадры

В Нижегородской области произошло крушение самолета. Два человека, которые были на борту, погибли. Об этом сообщили в МЧС Нижегородской области.
— В Кстовском районе, вблизи населенного пункта Новоликеево, легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся. К сожалению, погибли два человека, — сообщили в telegram-канале регионального МЧС.
По данным 112, после крушения люди были еще живы. Пилот даже смог выйти на связь и предупредить о происшествии. Однако травмы оказались слишком серьезными, и они не выжили.
На месте работают оперативные службы. Пожар тушат шесть специалистов чрезвычайного ведомства и две единицы техники.
О причинах происшествия пока не сообщают. Их будут выяснять следственные органы.
— По данному факту проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По результатам будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления, — сообщили в Центральном МСУТ СК России.