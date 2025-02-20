В Нижегородской области рухнул и загорелся самолет: погибли люди — кадры

На месте крушения пришлось тушить пожар Источник: МЧС Нижегородской области / Telegram











В Нижегородской области произошло крушение самолета. Два человека, которые были на борту, погибли. Об этом сообщили в МЧС Нижегородской области.

— В Кстовском районе, вблизи населенного пункта Новоликеево, легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся. К сожалению, погибли два человека, — сообщили в telegram-канале регионального МЧС.

От корпуса самолета практически ничего не осталось Источник: МЧС Нижегородской области / Telegram











По данным 112, после крушения люди были еще живы. Пилот даже смог выйти на связь и предупредить о происшествии. Однако травмы оказались слишком серьезными, и они не выжили.

На месте работают оперативные службы. Пожар тушат шесть специалистов чрезвычайного ведомства и две единицы техники.

Огонь от самолета дальше не распространился Источник: МЧС Нижегородской области / Telegram











О причинах происшествия пока не сообщают. Их будут выяснять следственные органы.