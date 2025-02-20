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Происшествия В Нижегородской области рухнул и загорелся самолет: погибли люди — кадры

В Нижегородской области рухнул и загорелся самолет: погибли люди — кадры

Причины крушенения выясняются

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1 комментарий
На месте крушения пришлось тушить пожар | Источник: МЧС Нижегородской области / Telegram На месте крушения пришлось тушить пожар | Источник: МЧС Нижегородской области / Telegram

На месте крушения пришлось тушить пожар

Источник:

В Нижегородской области произошло крушение самолета. Два человека, которые были на борту, погибли. Об этом сообщили в МЧС Нижегородской области.

— В Кстовском районе, вблизи населенного пункта Новоликеево, легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся. К сожалению, погибли два человека, — сообщили в telegram-канале регионального МЧС.

От корпуса самолета практически ничего не осталось | Источник: МЧС Нижегородской области / TelegramОт корпуса самолета практически ничего не осталось | Источник: МЧС Нижегородской области / Telegram

От корпуса самолета практически ничего не осталось

Источник:

По данным 112, после крушения люди были еще живы. Пилот даже смог выйти на связь и предупредить о происшествии. Однако травмы оказались слишком серьезными, и они не выжили.

На месте работают оперативные службы. Пожар тушат шесть специалистов чрезвычайного ведомства и две единицы техники.

Огонь от самолета дальше не распространился | Источник: МЧС Нижегородской области / TelegramОгонь от самолета дальше не распространился | Источник: МЧС Нижегородской области / Telegram

Огонь от самолета дальше не распространился

Источник:

О причинах происшествия пока не сообщают. Их будут выяснять следственные органы.

— По данному факту проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По результатам будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления, — сообщили в Центральном МСУТ СК России.

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Нижний Новгород Самолет Крушение Пожар Жертвы МЧС
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Комментарии
1
Гость
11 минут
😪😪😪🙏🙏🙏
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