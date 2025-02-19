На территории одной из школ Ярославля был замечен подозрительный мужчина

Подозрительного мужчину заметили на территории школы в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов 76.RU











В соцсетях сообщают о подозрительном мужчине, которого заметили на территории школы № 21 во Фрунзенском районе Ярославля. Всё случилось около 17 часов 19 февраля.

— Заметили подозрительного мужчину, предположительно, с оружием. Была вызвана Росгвардия. Сотрудники школы и сотрудники Росгвардии осмотрели всю территорию школы и здание школы, мужчину не нашли. Детей отправили в классы, пока сотрудники проверяли здание, — сообщают в городском паблике «Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76».

В УМВД 76.RU подтвердили эту информацию и сообщили, что сотрудники полиции также выезжали на место.