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Происшествия На территории одной из школ Ярославля был замечен подозрительный мужчина

На территории одной из школ Ярославля был замечен подозрительный мужчина

В полиции проводят проверку

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5 комментариев
Подозрительного мужчину заметили на территории школы в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов 76.RUПодозрительного мужчину заметили на территории школы в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов 76.RU

Подозрительного мужчину заметили на территории школы в Ярославле

Источник:

В соцсетях сообщают о подозрительном мужчине, которого заметили на территории школы № 21 во Фрунзенском районе Ярославля. Всё случилось около 17 часов 19 февраля.

— Заметили подозрительного мужчину, предположительно, с оружием. Была вызвана Росгвардия. Сотрудники школы и сотрудники Росгвардии осмотрели всю территорию школы и здание школы, мужчину не нашли. Детей отправили в классы, пока сотрудники проверяли здание, — сообщают в городском паблике «Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76».

В УМВД 76.RU подтвердили эту информацию и сообщили, что сотрудники полиции также выезжали на место.

— В ОМВД России по Фрунзенскому городскому району поступило сообщение о подозрительном гражданине, на место были незамедлительно направлены сотрудники полиции. Проводятся проверочные мероприятия, — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

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Комментарии
5
Гость
1 час
В том районе Инженер1 живет.
Гость
47 минут
Заборы вокруг школ поставили, а ключую проволоку забыли
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