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Происшествия В горах Кавказа сошло несколько лавин: под снегом оказались туристы

В горах Кавказа сошло несколько лавин: под снегом оказались туристы

Опасность продлится несколько дней

138
1 комментарий
В районе поисков сильный снегопад | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ районе поисков сильный снегопад | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В районе поисков сильный снегопад

Источник:

В Северной Осетии и Карачаево-Черкессии лавины накрыли туристов. Об этом сообщили в МЧС России. Рассказываем всё, что известно о происшествиях.

— В окрестностях балки Орленок трое альпинистов попали под лавину. Один из них выбрался. Других ищут, — написали в официальном Telegram-канале МЧС России. В поисках участвуют 10 спасателей и три единицы техники.

Один турист смог выбраться

Источник:

По данным SHOT, пропавшие шли в группе из 15 туристов. У них плохо работают рации.

В Северной Осетии тоже сошла лавина. Такого не происходило с конца 1980-х годов. Пропали двое мужчин 25 и 36 лет в ущелье Танадон. Они приехали на четвертый ледовый фестиваль «Таймази 2025», который проходит в национальном парке «Алания» с 17 по 23 февраля.

Туристами, пропавшими в Дигорском ущелье Северной Осетии, оказались профессиональные скалолазы. Один прибыл из Санкт-Петербурга, а другой — из Башкирии, пишет портал «Сапа». Оба спортсмена — члены Федерации альпинизма Ленинградской области.

У туристов с собой не было биперов и раций. Они также не регистрировались в МЧС России.

После пропажи альпинистов в районе поиска сошли еще две лавины. Там идет сильный снег, и плохая видимость. Действует штормовое предупреждение о лавинной опасности, оно продлится еще несколько суток.

ПО ТЕМЕ
Лавина Горы Альпинизм Штормовое предупреждение Пропали туристы
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Комментарии
1
holdfast
18 минут
приезжают к нам туристы, я б сказал, народ овнистый
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