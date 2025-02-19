В горах Кавказа сошло несколько лавин: под снегом оказались туристы

В районе поисков сильный снегопад Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В Северной Осетии и Карачаево-Черкессии лавины накрыли туристов. Об этом сообщили в МЧС России. Рассказываем всё, что известно о происшествиях.

— В окрестностях балки Орленок трое альпинистов попали под лавину. Один из них выбрался. Других ищут, — написали в официальном Telegram-канале МЧС России. В поисках участвуют 10 спасателей и три единицы техники.

Один турист смог выбраться Источник: МЧС России / Telegram

По данным SHOT, пропавшие шли в группе из 15 туристов. У них плохо работают рации.

В Северной Осетии тоже сошла лавина. Такого не происходило с конца 1980-х годов. Пропали двое мужчин 25 и 36 лет в ущелье Танадон. Они приехали на четвертый ледовый фестиваль «Таймази 2025», который проходит в национальном парке «Алания» с 17 по 23 февраля.

Туристами, пропавшими в Дигорском ущелье Северной Осетии, оказались профессиональные скалолазы. Один прибыл из Санкт-Петербурга, а другой — из Башкирии, пишет портал «Сапа». Оба спортсмена — члены Федерации альпинизма Ленинградской области.

У туристов с собой не было биперов и раций. Они также не регистрировались в МЧС России.