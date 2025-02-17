Двое детей пропали на соревнованиях под Ярославлем

Двое детей потерялись во время крупных соревнованиях Источник: пресс-служба Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ярославской области











Вечером в субботу, 15 февраля, на соревнованиях по фристайлу под Ярославлем потерялись двое маленьких мальчиков. Ребята 8-ми и 11-ти лет не могли найти родителей в спорткомплексе «Подолино», где проходил Кубок чемпионов.

— Сотрудники Росгвардии заметили 11-летнего плачущего мальчика. Ребёнок пояснил, что потерялся в толпе и не может найти родителей, — рассказали 76.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Ярославской области. — Сотрудники вневедомственной охраны отвели его в тёплое место и уточнили обстоятельства: места, где ребенок видел родителей последний раз, во что они были одеты и их приметы.

После этого, совместно с полицейскими, росгвардейцы отыскали взволнованных родителей мальчика. Чуть позже произошел аналогичный случай с другой семьей. К сотрудникам подошел мальчик помладше.

— К росгвардейцам также обратился ещё один ребёнок, который сообщил, что не может найти своих родственников. 8-летний мальчик был передан сотрудникам полиции и впоследствии родителям, — добавили в ведомстве.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, международные соревнования в Подолино в Ярославском районе посетили более пяти тысяч зрителей. Для гостей были подготовлены интерактивные площадки, фотозоны и развлекательная программа — выступления творческих коллективов, мастер-классы, ярмарка местных продуктов и сувениров и многое другое.

Итоги Кубка чемпионов

В личном зачете золото среди мужчин взял ярославец Максим Буров, набравший 143,31 балла. На втором месте — Ильдар Хакимов (123,9 балла) из Башкирии. Бронзу получил белорусский спортсмен Макар Митрофанов (113,88 балла).