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Происшествия «Хозяина отбросило»: в МЧС озвучили подробности взрыва бытового газа в Ярославской области

«Хозяина отбросило»: в МЧС озвучили подробности взрыва бытового газа в Ярославской области

Что известно о случившемся

1 024
4 комментария
«Хозяина отбросило»: в МЧС озвучили подробности взрыва бытового газа в Ярославской области | Источник: МЧС Ярославской области / Vk.com«Хозяина отбросило»: в МЧС озвучили подробности взрыва бытового газа в Ярославской области | Источник: МЧС Ярославской области / Vk.com
Источник:

В МЧС по Ярославской области рассказали подробности ЧП, произошедшего в Тутаеве. Здесь в девятиэтажной малосемейке на Советской улице в 23:13 8 февраля раздался взрыв газа, а затем начался пожар.

— Хозяина отбросило, он очнулся в общедомовом коридоре. С ожогами его госпитализировали. Возгорание на 16 квадратах потушили. В квартире повреждены стены, выбиты окна и дверь. Также пострадали двери соседних квартир. Предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования, — сообщили в МЧС 12 февраля.

Какие именно нарушения стали причиной происшествия, в ведомстве порталу 76.RU не уточнили, пояснив, что расследование еще продолжается.

В квартире повреждены стены, выбиты окна и дверь | Источник: МЧС Ярославской области / Vk.comВ квартире повреждены стены, выбиты окна и дверь | Источник: МЧС Ярославской области / Vk.com

В квартире повреждены стены, выбиты окна и дверь

Источник:

Напомним, о происшествии сообщали очевидцы.

— Хлопок был, как раз мимо проезжал. На доме видимых повреждений нет, только стекла битые, — сообщил в соцсетях Владимир Рудинский.

Во время ЧП жильцы выбежали на улицу

Источник:

Известно, что хозяин пострадавшей квартиры сейчас находится в больнице с ожогами.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Нет граждане. Мы должны были строить нормальные индивидуальные жилые дома на своем большом участке земли. Там счастье, там порядок, там меньше ЧП.
Гость
2 часа
Неграмотным нужно почитать определение взрыва и хлопка
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