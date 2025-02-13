«Хозяина отбросило»: в МЧС озвучили подробности взрыва бытового газа в Ярославской области

Источник: МЧС Ярославской области / Vk.com











В МЧС по Ярославской области рассказали подробности ЧП, произошедшего в Тутаеве. Здесь в девятиэтажной малосемейке на Советской улице в 23:13 8 февраля раздался взрыв газа, а затем начался пожар.

— Хозяина отбросило, он очнулся в общедомовом коридоре. С ожогами его госпитализировали. Возгорание на 16 квадратах потушили. В квартире повреждены стены, выбиты окна и дверь. Также пострадали двери соседних квартир. Предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования, — сообщили в МЧС 12 февраля.

Какие именно нарушения стали причиной происшествия, в ведомстве порталу 76.RU не уточнили, пояснив, что расследование еще продолжается.

В квартире повреждены стены, выбиты окна и дверь Источник: МЧС Ярославской области / Vk.com

Напомним, о происшествии сообщали очевидцы.

— Хлопок был, как раз мимо проезжал. На доме видимых повреждений нет, только стекла битые, — сообщил в соцсетях Владимир Рудинский.

Во время ЧП жильцы выбежали на улицу Источник: Типичный Тутаев / Vk.com