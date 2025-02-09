«Мы как угорелые бежали»: в Ярославской области загорелась квартира в девятиэтажке. Видео

Пожар произошел поздним вечером Источник: Типичный Тутаев / Vk.com, ГУ МЧС по Ярославской области











Поздним вечером 8 февраля в Тутаеве Ярославской области начался пожар в девятиэтажке. Огонь вспыхнул в одной из квартир на Советской улице, 29 около 23:13. Жильцы дома рассказывали, что выбегали из дома по задымленным коридорам.

— Мы как угорелые бежали ночью. Детки на руках родителей, инвалидов выводили, всё в дыму, было страшно, — написала Татьяна Лебедь в группе «ТУТАЕВ | ПОДСЛУШАНО» во «ВКонтакте».

Жильцы выбежали на улицу Источник: Типичный Тутаев / Vk.com

Очевидцы рассказали, что слышали хлопок.

— Хлопок был, как раз мимо проезжал. На доме видимых повреждений нет, только стекла битые, — написал Владимир Рудинский.

— Бабахнуло знатно, только занавески догорали на земле, — написал Иван Исаев.

В администрации Тутаевского района порталу 76.RU сообщили, что информация про взрыв газа не подтверждена.

— Взрыва бытового газа не было, был хлопок, разрушений конструкций нет, возможно, был открыт газ, — рассказали в администрации.

В МЧС сообщили, что из-за хлопка газа были повреждены окна в квартире, где начался пожар, а еще двери в нескольких других квартирах.

— В результате пожара уничтожена мебель, обои в комнате и кухне квартиры № 27 на площади 16 квадратных метров, в результате хлопка газа повреждены окна квартиры № 27, входные двери в квартирах № 27, 29, 23, тамбурная дверь и дверь выхода на эвакуационную лестницу, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

На месте работали 22 спасателя и 5 единиц техники. Полностью огонь удалось потушить в 23:51. По сообщениям регионального управления МЧС, пострадавших нет, но в администрации Тутаевского района сообщили, что одному человеку понадобилась помощь медиков: