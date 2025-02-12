Есть пострадавшая: на оживленном проспекте в Ярославле перевернулась иномарка. Видео

На Ленинградском проспекте перевернулась иномарка Источник: читатель 76.RU











Днем 12 февраля в Дзержинском районе Ярославля на оживленной дороге перевернулась иномарка. Как сообщили читатели 76.RU, красный «Ниссан» вылетел на разделительную полосу на Ленинградском проспекте в районе парка 30-летия Победы.

— Проезд не затруднен, — кратко прокомментировал ДТП наш читатель, прислав видео.

Судя по кадрам с места событий, иномарка снесла ограждение, а затем, перевернувшись, врезалась в дерево.

В аварии на Ленинградском проспекте пострадала женщина Источник: читатель 76.RU

По данным полиции, за рулем авто была женщина. Авария произошла в районе дома № 54 в 12:30.

— По предварительной информации женщина, управляя автомобилем «Ниссан» не справилась с управлением и совершила опрокидывание автотранспорта. В результате ДТП, водитель доставлен в медицинское учреждение, — пояснили нашему порталу в управлении МВД по Ярославской области.