Есть пострадавшая: на оживленном проспекте в Ярославле перевернулась иномарка. Видео

Днем 12 февраля в Дзержинском районе Ярославля на оживленной дороге перевернулась иномарка. Как сообщили читатели 76.RU, красный «Ниссан» вылетел на разделительную полосу на Ленинградском проспекте в районе парка 30-летия Победы.
— Проезд не затруднен, — кратко прокомментировал ДТП наш читатель, прислав видео.
Судя по кадрам с места событий, иномарка снесла ограждение, а затем, перевернувшись, врезалась в дерево.
По данным полиции, за рулем авто была женщина. Авария произошла в районе дома № 54 в 12:30.
— По предварительной информации женщина, управляя автомобилем «Ниссан» не справилась с управлением и совершила опрокидывание автотранспорта. В результате ДТП, водитель доставлен в медицинское учреждение, — пояснили нашему порталу в управлении МВД по Ярославской области.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Ярославской области сообщили, что пациент не дала согласие на разглашение данных о ее состоянии.