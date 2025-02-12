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Происшествия Есть пострадавшая: на оживленном проспекте в Ярославле перевернулась иномарка. Видео

Есть пострадавшая: на оживленном проспекте в Ярославле перевернулась иномарка. Видео

В полиции озвучили первые подробности ДТП

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1 комментарий
На Ленинградском проспекте перевернулась иномарка | Источник: читатель 76.RUНа Ленинградском проспекте перевернулась иномарка | Источник: читатель 76.RU

На Ленинградском проспекте перевернулась иномарка

Источник:

Днем 12 февраля в Дзержинском районе Ярославля на оживленной дороге перевернулась иномарка. Как сообщили читатели 76.RU, красный «Ниссан» вылетел на разделительную полосу на Ленинградском проспекте в районе парка 30-летия Победы.

— Проезд не затруднен, — кратко прокомментировал ДТП наш читатель, прислав видео.

Судя по кадрам с места событий, иномарка снесла ограждение, а затем, перевернувшись, врезалась в дерево.

В аварии на Ленинградском проспекте пострадала женщина

Источник:

По данным полиции, за рулем авто была женщина. Авария произошла в районе дома № 54 в 12:30.

— По предварительной информации женщина, управляя автомобилем «Ниссан» не справилась с управлением и совершила опрокидывание автотранспорта. В результате ДТП, водитель доставлен в медицинское учреждение, — пояснили нашему порталу в управлении МВД по Ярославской области.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Ярославской области сообщили, что пациент не дала согласие на разглашение данных о ее состоянии.

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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Район можно было и называть.
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